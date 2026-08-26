UEFA hætt við sniðgöngu og evrópskar stelpur mega spila

Eftir harðorða yfirlýsingu með hótun um að sniðganga allar keppnir á vegum FIFA, vegna áætlana forsetans Gianni Infantino um að selja hlut í HM til einkaaðila, hefur UEFA, knattspyrnusamband Evrópu, nú ákveðið að draga í land.
Heimsmeistaramót kvenna, 20 ára og yngri, hefst í næstu viku og miðað við yfirlýsingar UEFA stefndi í að það mót færi fram án þátttöku Evrópuþjóða. Jafnvel eftir að Infantino hætti við áætlanirnar, sem mætt höfðu gríðarlegri andstöðu, stóðu áfram hótanir um sniðgöngu á mótum FIFA og vantraustsyfirlýsing á hendur Infantino.
Nú greina miðlar á borð við The Times og Reuters hins vegar frá því að aðildarþjóðir UEFA taki þátt á HM í næstu viku, eftir að sambandið taldi sig hafa fengið tryggingu fyrir því að ekki yrði aftur farið af stað með áætlanir um að selja mót FIFA til einkaaðila.
Samkvæmt heimildum Reuters stendur til að greina formönnum aðildarsambanda UEFA, þar á meðal KSÍ, frá þessu á fundi í Mónakó á morgun.
„Það er ekki hægt að líkja þessu við tap hjá UEFA, heldur er með þessu verið að forðast að særa unga leikmenn og svipta þá einstöku tækifæri. Aðgerðir og krafa um breytingar munu halda áfram,“ segir heimildamaður Reuters.
Þannig muni sambandið áfram vinna að því að koma Infantino frá völdum en að sú barátta muni ekki hafa áhrif á þátttöku ungra leikmanna á komandi heimsmeistaramóti U20-kvenna í Póllandi.