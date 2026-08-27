Ekkert verður af því að íslenskt lið leiki í aðalkeppni Sambandsdeildar Evrópu fjórða árið í röð eftir að Víkingur tapaði fyrir Borac Banja Luka, 3-1, í seinni leik liðanna í umspili í Bosníu í kvöld. Bosnísku meistararnir unnu einvígið, 6-2 samanlagt.
Staða Víkings var erfið eftir 1-3 tap í fyrri leiknum í Víkinni. Íslandsmeistararnir leiddu í hálfleik í kvöld, 1-0, en í seinni hálfleik voru Bosníumennirnir mun sterkari, skoruðu þrjú mörk og tryggðu sér farseðilinn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Víkingur átti sína kafla í einvíginu en þeir góðu voru ekki nógu langir og þeir slæmu reyndust afar dýrkeyptir. Mikilvægir leikmenn hafa hrokkið úr skaftinu hjá Íslandsmeisturunum í sumar og liðið veikst talsvert. Þó verða það að teljast talsverð vonbrigði fyrir Víking að komast ekki áfram í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Eftir rólegar upphafsmínútur náði Víkingur forystunni á 17. mínútu. Stígur Diljan Þórðarson fékk þá boltann á vinstri kantinum og átti fyrirgjöf sem fór af Damir Hrelja og framhjá Mladen Jurkic í marki Borac.
Markið gaf Víkingum byr í seglin. Stígur var áfram ógnandi og á 22. mínútu átti Gylfi Þór Sigurðsson gott skot fyrir utan vítateig, rétt framhjá. Tveimur mínútum síðar sendi Hrannar Snær Magnússon fyrir frá hægri og Aron Elís Þrándarson skaut í slá.
Eftir þennan góða kafla Víkings náði Borac betri tökum á leiknum, án þess þó að ógna neitt.
Bosníumennirnir mættu ákveðnir út í seinni hálfleikinn og eftir þrjár mínútur í honum voru þeir búnir að ógna meira en þeir gerðu í öllum fyrri hálfleiknum.
Aron Snær Friðriksson varði vel frá Amer Hiros og tveggja marka maðurinn úr fyrri leiknum, Luka Juricic, skaut tvisvar framhjá.
Á 55. mínútu jafnaði Sebastián Herrera metin í leiknum og kom Borac aftur tveimur mörkum yfir í einvíginu þegar hann skoraði með skoti beint úr aukaspyrnu. Boltinn lak einhvern veginn í gegn, líklega með viðkomu í varnarmanni, og Aroni Snæ tókst ekki að verja skotið.
Ef leið Víkings var illfær eftir markið hjá Herrera var hún ófær eftir að Juricic skoraði með skoti af stuttu færi eftir sendingu frá Nemanja Jaksic á 67. mínútu, skömmu eftir að Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkinga, hafði gert þrefalda skiptingu.
Eftir annað markið dró Borac sig aftar á völlinn og átti ekki í miklum vandræðum með að verjast sóknum Víkings. Sannfæringin og krafturinn sem var til staðar í fyrri hálfleik voru ekki lengur til staðar í nánast ómögulegri stöðu.
Víkingar reyndu hvað þeir gátu til að laga stöðuna en buðu um leið Bosníumönnum upp á skyndisóknir. Eftir eina slíka í uppbótartíma skoraði varamaðurinn Pavle Djajic þriðja mark Borac í leiknum og það sjötta í einvíginu.
Víkingur átti undir högg að sækja allt frá því flautað var til leiks í seinni hálfleik. En markið sem Herrera skoraði setti Víkinga aftur á byrjunarreit. Gylfi braut af sér rétt fyrir utan vítateig Víkings og Herrera skoraði með skoti beint úr aukaspyrnunni sem virtist fara af varnarmanni og inn.
Stígur var mjög aðsópsmikill í fyrri hálfleik en datt alveg út úr leiknum í þeim seinni. Gylfi stóð fyrir sínu en er eflaust svekktur með sinn þátt í marki Herreras.
Viktor Örlygur Andrason átti erfitt uppdráttar á miðju Víkings og Valdimar Þór Ingimundarson sást lítið.
Dómgæslan var umtalsvert betri en í fyrri leik liðanna. Anastasios Papapetrou sá um flautuleik í kvöld. Í nokkur skipti fékk hann útrás fyrir spjallþörf áður en föst leikatriði voru tekin sem hægði full mikið á leiknum en Grikkinn komst annars ágætlega frá sínu.
Fín stemmning virtist vera á vellinum. Í fyrri hálfleik var einhver sprelligosi með flautu sem hann blés ítrekað í svo auðvelt var að ruglast á því og flautum Papapetrou. Verkfærið hefur þó líklega verið gert upptækt í hálfleik.