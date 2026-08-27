Fótbolti

Zirkzee til Fiorentina: Sam­keppnin eykst enn frekar hjá Alberti

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Joshua Zirkzee er að ganga frá félagaskiptum til Fiorentina. 
Joshua Zirkzee er að ganga frá félagaskiptum til Fiorentina.  Getty/Malcolm Couzens

Joshua Zirkzee er á leiðinni til Fiorentina að láni frá Manchester United. Hollendingurinn spilar sömu stöðu og íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson.

Fiorentina hefur farið mikinn á leikmannamarkaðnum í sumar og fengið níu nýja leikmenn til félagsins, meðal annars Franco Mastantuono og Arthur Atta sem voru í byrjunarliðinu gegn Roma um helgina meðan Albert vermdi varamannabekkinn.

Zirkzee yrði tíundi leikmaðurinn sem Fiorentina fær í sumar en hann spilar einmitt sem svokölluð „tía“, í stöðunni fyrir aftan framherjann, eins og Albert, Mastantuono og Atta.

Albert skoraði í fyrsta bikarleik en var síðan settur á varamannabekkinn í fyrsta deildarleik. Gabriele Maltinti/Getty Images

Samkeppnin verður því orðin ansi mikil hjá Alberti með komu Zirkzee.

Nýr þjálfari liðsins, Fabio Grosso, spilar 4-3-2-1 leikkerfi, með tveimur „tíum“. Þjálfarinn hafði Mastantuono og Atti í þeim stöðum í fyrsta leik ítölsku deildarinnar. Það fór hins vegar hræðilega um helgina, 4-0 tap varð niðurstaðan á útivelli gegn Roma. Albert kom ekki við sögu í þeim leik.

Moise Kean, aðalframherji liðsins á síðasta tímabili, er svo væntanlega á förum til Como en í hans stað gekk Fiorentina frá kaupum á framherjanum Mateo Pellegrino frá Parma á dögunum.

Ítalski boltinn

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