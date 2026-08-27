Joshua Zirkzee er á leiðinni til Fiorentina að láni frá Manchester United. Hollendingurinn spilar sömu stöðu og íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson.
Fiorentina hefur farið mikinn á leikmannamarkaðnum í sumar og fengið níu nýja leikmenn til félagsins, meðal annars Franco Mastantuono og Arthur Atta sem voru í byrjunarliðinu gegn Roma um helgina meðan Albert vermdi varamannabekkinn.
Zirkzee yrði tíundi leikmaðurinn sem Fiorentina fær í sumar en hann spilar einmitt sem svokölluð „tía“, í stöðunni fyrir aftan framherjann, eins og Albert, Mastantuono og Atta.
Samkeppnin verður því orðin ansi mikil hjá Alberti með komu Zirkzee.
Nýr þjálfari liðsins, Fabio Grosso, spilar 4-3-2-1 leikkerfi, með tveimur „tíum“. Þjálfarinn hafði Mastantuono og Atti í þeim stöðum í fyrsta leik ítölsku deildarinnar. Það fór hins vegar hræðilega um helgina, 4-0 tap varð niðurstaðan á útivelli gegn Roma. Albert kom ekki við sögu í þeim leik.
Moise Kean, aðalframherji liðsins á síðasta tímabili, er svo væntanlega á förum til Como en í hans stað gekk Fiorentina frá kaupum á framherjanum Mateo Pellegrino frá Parma á dögunum.