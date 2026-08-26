Ítalski framherjinn Moise Kean, liðsfélagi Alberts Guðmundssonar, hefur gripið til óæskilegra aðgerða til þess að knýja fram sölu á sjálfum sér frá Fiorentina til Como.
Kean dreymir um að spila undir stjórn Cesc Fabregas í Meistaradeild Evrópu í vetur en ekki hefur náðst samkomulag á milli Fiorentina og Como um sölu.
Samkvæmt ítölskum miðlum er Kean nú farinn í hart við Fiorentina og mætti hann seint á æfingu í morgun, og ákvað svo að taka ekki þátt, eftir að hafa gefið skýrt til kynna að hann vildi komast til Como.
Þessa hegðun telja forráðamenn Fiorentina ekki boðlega enda geti leikmaður ekki haldið félaginu í gíslingu og ráðið því hvenær og hvers konar samningar nást. La Gazzetta dello Sport segir að lengst af hafi litið út fyrir að viðræður gengju vel og að allir aðilar væru sáttir en að nú virðist komið babb í bátinn.
Pugno duro della @acffiorentina con Kean: multato e riconvocato nel pomeriggio per allenarsi da solo. Per ogni allenamento che salterà verrà multato nuovamente— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2026
Pugno duro della @acffiorentina con Kean: multato e riconvocato nel pomeriggio per allenarsi da solo. Per ogni allenamento che salterà verrà multato nuovamente
Como mun hafa boðið 40 milljónir evra í Kean en Fiorentina á eftir að svara því auk þess sem félagið er sagt vilja finna leikmann í stað Kean áður en að sölu gæti orðið.
Ítalski fjölmiðlamaðurinn Gianluca Di Marzio segir að forráðamenn Fiorentina ætli ekki að líða aðgerðir Kean. Hann fái sekt vegna hegðunar sinnar í morgun og hafi verið skipað að mæta og æfa einn síðdegis. Hann verði aftur sektaður sleppi hann þeirri æfingu eða öðrum æfingum í kjölfarið.