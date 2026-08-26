Fenerbahçe tryggði sér sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu með 2-1 sigri á Lyon í Frakklandi í kvöld. Tyrkneska liðið vann einvígið samanlagt 3-2 eftir að fyrri leikurinn í Istanbúl hafði endað 1-1.
Vedat Muriqi kom Fenerbahçe yfir á 17. mínútu eftir að hafa fylgt eftir eigin skalla. Gestirnir náðu síðan tveggja marka forskoti rétt fyrir hálfleik þegar Jayden Oosterwolde Brown skoraði eftir fast leikatriði.
Lyon kom til baka í síðari hálfleik þegar Malick Fofana minnkaði muninn á 68. mínútu og heimamenn sóttu stíft eftir jöfnun.
Frakkarnir héldu áfram að skapa hættu undir lokin og fengu meðal annars gott færi til að jafna, en Fenerbahçe hélt út og tryggði sér einn stærsta sigur félagsins á síðari árum.
Fenerbahçe er þar með komið í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn síðan tímabilið 2008/09. Lyon situr hins vegar eftir með sárt ennið eftir að hafa verið í góðri stöðu í einvíginu fyrir síðari leikinn.
Tyrkneska liðið vann einvígið 3-2 samanlagt og getur því farið að hlakka til þess að mæta stærstu liðum Evrópu í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Mattéo Guendouzi fékk sannarlega að finna fyrir því fyrir og eftir leik. Hann er Frakki og lék áður fyrir Marseille, erkifjendur Lyon. Guendouzi hefði mátt sleppa því sem hann gerði hér að neðan.
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ https://t.co/AZIqZgG4bz pic.twitter.com/DyfAoPzmnv— Baba (@babaFut_) August 26, 2026
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ https://t.co/AZIqZgG4bz pic.twitter.com/DyfAoPzmnv
Púað var á Guendouzi allan leikinn og þegar lokaflautið kom þá varð alltaf vitlaust. Leikmenn Lyon veittust að honum.
Former Marseille man Mattéo Guendouzi is facing massive backlash! 😤pic.twitter.com/FdkKJRYc2v— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
Former Marseille man Mattéo Guendouzi is facing massive backlash! 😤pic.twitter.com/FdkKJRYc2v
Svo langt gengu hlutirnir að áhorfandi stökk inn á völlinn og veittist að honum einnig eins og sjá má.
😱Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
😱Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t
Önnur úrslit í kvöld:
AEK – Lavski Sofia 4-0 – AEK komið áfram.
Celje – Slovan Bratislava 1-2 – Slovan komið áfram.
Viking – Dinamo Zagreb 3-1 – Viking komið áfram.
Dregið verður í Meistaradeildina á föstudaginn og verður það í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 16:00.