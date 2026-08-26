Erlendir fjölmiðlar beina nú sjónum að þjóðaratkvæðagreiðslunni um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. AFP segir mjótt á munum en breska dagblaðið Telegraph fjallar um kosningarnar í samhengi við þorskastríðin og langvarandi baráttu Íslendinga fyrir yfirráðum yfir fiskimiðunum.
Í frétt AFP, sem erlendir miðla hafa birt í morgun, segir að vaxandi óvissa í alþjóðamálum hafi sett mark sitt á umræðuna hér á landi. Þar er meðal annars vísað til innrásar Rússa í Úkraínu, hótana Donalds Trump Bandaríkjaforseta í garð Grænlands og óvissu um framtíð alþjóðaviðskipta.
Rætt er við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir hlustunarfund á Selfossi. Hún leggur áherslu á að með samþykki fáist umboð til að ljúka viðræðum og leggja niðurstöðuna síðar aftur fyrir þjóðina. Þannig geti kjósendur tekið endanlega ákvörðun þegar fyrir liggur hvaða kjör Íslandi bjóðast.
AFP segir efnahagsmálin einnig vega þungt. Íslenska hagkerfið standi vel en heimilin glími við verðbólgu og háa vexti. Evran geti því höfðað til skuldsettra heimila. Á móti standi óttinn við að Ísland missi áhrif á eigin málum, einkum stjórn fiskveiða.
Eiríkur Bergmann, prófessor við Háskólann á Bifröst, segir við AFP að órói vegna Grænlands hafi orðið til þess að margir Íslendingar velti betur fyrir sér hvar landið eigi heima. Fréttastofan ræðir einnig við tvo kjósendur sem lýsa andstæðum sjónarmiðum. Annar sér enga ástæðu til að breyta núverandi stöðu en hinn telur orðið varasamara fyrir lítið ríki að standa utan Evrópusambandsins.
Breska dagblaðið Telegraph nálgast kosningarnar frá öðru sjónarhorni. Í fyrirsögn blaðsins segir að íslenskir sjómenn hafi unnið þorskastríðin en takist nú á við Brussel.
Umfjöllunin hefst á Sigurði Þórðarsyni, sem hóf sjómennsku sextán ára og er eindreginn andstæðingur aðildar að Evrópusambandinu. Hann óttast að sjávarbyggðir verði líflausar ef stjórn fiskveiða færist til Brussel og að sjómenn hverfi úr greininni. „Færri sjómenn en fleiri eftirlitsmenn,“ segir Sigurður við blaðið.
Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals, kemur einnig við sögu. Telegraph kynnir hann sem síðasta hvalveiðimann Íslands og rifjar upp að hann hafi byrjað að vinna á hvalveiðiskipum föður síns aðeins þrettán ára. Blaðið segir andstæðinga hans líkja honum við Kaptein Ahab, hinn þráhyggjufulla hvalveiðiskipstjóra úr Moby Dick. Sú nafngift virðist ekki trufla Kristján. „Ég er ónæmur fyrir þessu. Þessi hreyfing sem er á móti öllu reynir hvað sem er,“ segir hann. Kristján kallar Brussel jafnframt „sósíalískt og kommúnískt kerfi“ sem sé heltekið af reglusetningu.
Blaðið ræðir jafnframt við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins. Hún segist ekki sjá hvaða ávinningur sé af fullri aðild fyrir jafn fámenna þjóð og Ísland. Sjálfstæðisflokkurinn fer fyrir andstöðu við aðildarviðræðurnar.
Telegraph dregur beina línu frá átökum Íslendinga og Breta um fiskveiðilögsöguna á síðustu öld að áhyggjum sjávarútvegsins af sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sambandsins. Yfirráð yfir fiskimiðunum séu samofin íslenskri sjálfsmynd og sjálfstæði. Hálf öld sé liðin frá síðasta þorskastríði en spurningin um stjórn sjávarauðlindarinnar sé enn í miðju pólitískrar umræðu á Íslandi.
Báðir miðlarnir lýsa kosningunum sem tvísýnum. AFP leggur mesta áherslu á breytt öryggisumhverfi, krónuna og háa vexti. Telegraph horfir fyrst og fremst til sjávarútvegsins, hvalveiða og þeirrar stöðu sem baráttan fyrir fiskimiðunum hefur í sögu þjóðarinnar.