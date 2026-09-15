Innlent

Bein út­sending: Daði Már gang­setti vind­myllur

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Vindmyllurnar eru um eitt hundrað og fimmtíu metra hár að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum.
Vindmyllurnar eru um eitt hundrað og fimmtíu metra hár að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Landsvirkjun

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra gangsetti nýjar vindmyllur Vaðölduvers í dag rétt fyrir klukkan þrjú. Tómas Arnar fréttamaður var á svæðinu og fylgist með athöfninni í beinni útsendingu.

Fjórtán vindmyllur voru gangsettar í Vaðöldu í dag, sem er helmingur þeirra 28 vindmylla sem eiga að vera komnar í fullan rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fór fram í Vaðöldu í dag þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra gangsetti fyrstu vindmylluna. 

Meðal þeirra sem fluttu ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunnar, auk Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis og loftslagsráðherra. 

Fréttastofan var á staðnum og mun sendi beint út frá viðburðinum á Vísi.

Hér má sjá útsendinguna í heild sinni.

Klippa: Daði Már gang­setti vind­myllur
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