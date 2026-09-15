Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra gangsetti nýjar vindmyllur Vaðölduvers í dag rétt fyrir klukkan þrjú. Tómas Arnar fréttamaður var á svæðinu og fylgist með athöfninni í beinni útsendingu.
Fjórtán vindmyllur voru gangsettar í Vaðöldu í dag, sem er helmingur þeirra 28 vindmylla sem eiga að vera komnar í fullan rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fór fram í Vaðöldu í dag þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra gangsetti fyrstu vindmylluna.
Meðal þeirra sem fluttu ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunnar, auk Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis og loftslagsráðherra.
Fréttastofan var á staðnum og mun sendi beint út frá viðburðinum á Vísi.
Hér má sjá útsendinguna í heild sinni.