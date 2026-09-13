Einstaklingur var stöðvaður af lögreglunni vestanhafs á lóð Kamölu Harris, fyrrverandi varaforseta Bandaríkjanna, í Malibu-borg í Kaliforníuríki síðastliðið föstudagskvöld.
Fjölmiðlar vestanhafs hafa eftir talsmanni Harris að umræddur einstaklingur hafi farið inn á lóðina, þar sem Harris býr ásamt eiginmanni sínum Doug Emhoff, en verið stöðvaður áður en hann komst að sjálfu húsi þeirra.
Fram kemur að hvorki Harris eða Emhoff hafi verið heima þegar þetta átti sér stað.
TMZ greindi fyrst frá málinu. Í frétt miðilsins segir að óboðni gesturinn hafi verið kona, og að hún hafi ekki verið handtekin vegna málsins.
„Einstaklingurinn sem var fyrir utan landareignina þegar okkur bar að garði var varaður við og leiðbeint af laganna vörðum að fara af vettvangi, og það gerði hann sjálfviljugur,“ er haft eftir lögreglunni.