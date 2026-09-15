Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Árni Sæberg skrifar 15. september 2026 14:50 Karl Gauti Hjaltason er þingmaður Miðflokksins. Vísir/Vilhelm Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á þingfundi dagsins. Það gerði Karl Gauti í ræðu undir liðnum störf þingsins. Hann byrjaði á að reka að fyrir rétt um hálfum mánuði hafi ríkisstjórnin efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. „Fyrir kosningarnar var það helsta viðkvæði stjórnarliða að segjast treysta þjóðinni. Treysta þjóðinni. Atkvæðagreiðslunni var nú samt hrundið af stað þrátt fyrir að einn stjórnarflokkanna hafi ítrekað lýst andstöðu sinni við aðild að Evrópusambandinu og margsinnis lagt fram tillögu um brottfall umsóknar Jóhönnu Sigurðardóttur.“ Þorgerður Katrín hafi tekið alla stjórn Hæstvirtur utanríkisráðherra hafi tekið alla stjórn í því máli og gengið þar í fylkingarbrjósti af hálfu ríkisstjórnarinnar, á meðan hæstvirtur forsætisráðherra hafi sparað sig mjög í umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna. „Hún tók enga forystu í málinu, enga, og ekki heldur eftir atkvæðagreiðsluna. Hana lét hún utanríkisráðherranum eftir, sem gekk fram af offorsi og hefur rýrt sig að áliti og trausti, bæði í Brussel og í Washington. Hæstivirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.“ Hafi ekki hlustað á þjóðina Þá spurði Karl Gauti hvort ríkisstjórnin hefði efnt loforð sitt um að hlusta á þjóðina og fara eftir niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar. „Nei, það voru orðin tóm. Þau hafa reyndar haldið fyrir bæði eyru í hálfan mánuð. Þrátt fyrir að þjóðin hafi alfarið hafnað Evrópuvegferð ríkisstjórnarinnar þá streitist hún á móti að draga umsóknina til baka. Þar hefur hæstvirtur forsætisráðherra einnig eftirlátið forystuna til formanns Viðreisnar. Í stað þess að gera hið augljósa, fara eftir skýrri niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar, hyggst ríkisstjórnin, undir forystu utanríkisráðherra Viðreisnar, hefna sín á þjóðinni með því að gera Evrópureglur rétthærri íslenskum lögum.“ Saknaði þess að Þorgerður Katrín fengi að svara ásökunum Víðir Reynisson, þingmaður Samfylkingar, óskaði eftir því að ræða fundarstjórn forseta að loknum störfum þingsins og gagnrýndi málflutning Karls Gauta. Hann hafi komið fram með alvarlegar ásakanir og óskir um afsögn Þorgerðar Katrínar að henni fjarverandi. „Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsal var að þegar við hér í ræðustól ætlum að taka fyrir ákveðna þingmenn, að þá sé þeim gefinn séns á að vera í þingsalnum til að svara fyrir þær sakir sem eru á þá bornar. Mér finnst það góður siður og ég hvet forseta til þess að beita sér fyrir því, þegar slíkt er í umræðu, að trygga að viðkomandi ráðherra eða þingmaður sé í salnum til þess að geta svarað fyrir þær ásakanir sem eru hann bornar.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Miðflokkurinn Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Innlent Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Erlent Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Fleiri fréttir Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Sjá meira