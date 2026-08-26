Að minnsta kosti fjórtán nýburar eru látnir eftir að eldur kviknaði á fæðingardeild í Islamabad í Pakistan. Eldurinn er talinn hafa kviknað út frá loftræstikerfi í fæðingardeildinni og dreifðist hratt þaðan. Nýburarnir voru flestir í hitakössum eða tengdir við súrefnisslöngur, en eldurinn fór hratt um súrefnisdreifikerfi fæðingardeildarinnar.
Pakistan Institute of Medical Sciences, eða PIMS, er eitt stærsta sjúkrahús Pakistan.
Mikil sorg ríkir í höfuðborginni en Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, hefur boðað rannsókn og heitir því að refsa þeim sem bera ábyrgð á slysinu.
Pakistanski miðillinn Geo TV segir að sextán nýburar hafi verið á fæðingardeildinni, sem var á þriðju hæð sjúkrahússins, og að fimmtán þeirra hafi látið lífið. Fjórtán þeirra brunnu í eldinum, samkvæmt heimildum miðilsins.
Geo TV segir enn fremur að eldurinn hafi kviknað út frá loftræstikerfi á fæðingardeildinni, um klukkan 6:45 að staðartíma. Loftpressa í kerfinu mun hafa sprungið. Þetta hefur ekki verið staðfest en samkvæmt BBC hefur verið skipuð sérstök rannsóknarnefnd til að kafa ofan í saumana á því hvað gerðist og hvernig það gat gerst.
Í samtali við blaðamann Reuters segir eitt foreldri að öllum dyrum að fæðingardeildinni nema einni hafi verið læst. Þar hafi öryggi og ráðstafanir vegna bruna verið litlar sem engar. Geo TV hefur eftir öðrum foreldrum að enginn starfsmaður sjúkrahússins hafi verið á fæðingardeildinni þegar eldurinn kviknaði.
Yfirmaður sjúkrahússins segir, samkvæmt BBC, það þó ekki rétt að dyr hafi verið læstar. Þær hafi verið vaktaðar til að tryggja að börnum yrði ekki rænt, sem hefur gerst áður í Pakistan.