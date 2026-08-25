Skipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar leiða til uppsagna 86 starfsmanna borgarinnar, af þeim fá 32 boð um ný eða breytt störf en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf.
Þetta kemur fram í tilkynningu fá Reykjavíkurborg en greint var frá því í morgun að tugum borgarstarfsmanna hafði verið sagt upp vegna skipulagsbreytinga.
Borgarráð hafi í dag samþykkt tillögu borgarstjóra um umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og muni ný skipurit taka gildi þann 1. september 2026. Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun.
Stjórnendum og millistjórnendum var fækkað en framlínustörf voru varin, segir í tilkynningu. Með hinu nýja skipulagi verði áfram lögð megináhersla á nærþjónustu við íbúa í hverfum, skóla og frístundastarf.
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