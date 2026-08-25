Innlent

Stað­festa rúm­lega átta­tíu upp­sagnir

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
32 borgarstarfsmenn munu fá boð um ný eða breytt störf hjá borginni en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf.
32 borgarstarfsmenn munu fá boð um ný eða breytt störf hjá borginni en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf. Vísir/Vilhelm

Skipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar leiða til uppsagna 86 starfsmanna borgarinnar, af þeim fá 32 boð um ný eða breytt störf en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf. 

Þetta kemur fram í tilkynningu fá Reykjavíkurborg en greint var frá því í morgun að tugum borgarstarfsmanna hafði verið sagt upp vegna skipulagsbreytinga. 

Borgarráð hafi í dag samþykkt tillögu borgarstjóra um umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og muni ný skipurit taka gildi þann 1. september 2026. Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun.

Stjórnendum og millistjórnendum var fækkað en framlínustörf voru varin, segir í tilkynningu. Með hinu nýja skipulagi verði áfram lögð megináhersla á nærþjónustu við íbúa í hverfum, skóla og frístundastarf.

Fréttin er í vinnslu. 

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