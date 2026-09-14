Innlent

Tveir hópferðabílar skullu saman á Suður­lands­braut

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Tveir hópferðabílar skullu saman.
Tveir hópferðabílar skullu saman.

Tveir hópferðabílar skullu saman við gatnamót Suðurlandsbrautar og Reykjavegar sem leiðir inn í Laugardal. Atvikið átti sér stað rétt fyrir klukkan tíu.

Töluverð töf er á umferð í austurátt. Sjúkrabíll er nú á vettvangi og sinnir farþegum og ökumönnum. 

Mynd frá vettvangi.Vísir/Anton Brink
Samgönguslys Reykjavík

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