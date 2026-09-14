Innlent

Bana­maður Bryn­dísar Klöru kominn á Vernd

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Maðurinn var sakfelldur fyrir manndráp og tvær tilraunir til manndráps vegna stunguárásar á Menningarnótt í Reykjavík.
Maðurinn var sakfelldur fyrir manndráp og tvær tilraunir til manndráps vegna stunguárásar á Menningarnótt í Reykjavík. vísir/Anton

Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á Menningarnótt fyrir tveimur árum afplánar nú á áfangaheimilinu Vernd í Laugardal í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í átta ára fangelsi. 

Árásarmaðurinn er nú átján ára gamall en hann var sextán ára þegar hann framdi árásina og sautján ára þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Lögum samkvæmt má ekki dæma mann í fangelsi lengur en í átta ár hafi hann framið brot sitt fyrir átján ára aldur. Þá geta fangar sem eru tuttugu og eins árs eða yngri sótt um reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans, eða um tvö og hálft ár í þessu máli.

Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hóf maðurinn afplánun á Vernd í byrjun september en hann hafði frá uppkvaðningu dómsins afplánað á Stuðlum. 

Þeir sem dvelja á Vernd þurfa að vera á áfangaheimilinu á milli klukkan ellefu á kvöldin til sjö á morgnana alla daga vikunnar og einnig á milli klukkan sex og sjö á kvöldin á virkum dögum. Þá ber þeim að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð sem forsvarsmenn Verndar hafa samþykkt.

Maðurinn var sakfelldur fyrir að ráða hinni sautján ára Bryndísi Klöru Birgisdóttur bana og jafnframt fyrir tvær tilraunir til manndráps, með því að stinga tvö önnur ungmenni sama kvöld.

Stunguárás við Skúlagötu Ofbeldi gegn börnum Vopnaburður barna og ungmenna Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið