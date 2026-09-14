Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Sunna Sæmundsdóttir skrifar 14. september 2026 10:54 Maðurinn var sakfelldur fyrir manndráp og tvær tilraunir til manndráps vegna stunguárásar á Menningarnótt í Reykjavík. vísir/Anton Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á Menningarnótt fyrir tveimur árum afplánar nú á áfangaheimilinu Vernd í Laugardal í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í átta ára fangelsi. Árásarmaðurinn er nú átján ára gamall en hann var sextán ára þegar hann framdi árásina og sautján ára þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Lögum samkvæmt má ekki dæma mann í fangelsi lengur en í átta ár hafi hann framið brot sitt fyrir átján ára aldur. Þá geta fangar sem eru tuttugu og eins árs eða yngri sótt um reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans, eða um tvö og hálft ár í þessu máli. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hóf maðurinn afplánun á Vernd í byrjun september en hann hafði frá uppkvaðningu dómsins afplánað á Stuðlum. Þeir sem dvelja á Vernd þurfa að vera á áfangaheimilinu á milli klukkan ellefu á kvöldin til sjö á morgnana alla daga vikunnar og einnig á milli klukkan sex og sjö á kvöldin á virkum dögum. Þá ber þeim að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð sem forsvarsmenn Verndar hafa samþykkt. Maðurinn var sakfelldur fyrir að ráða hinni sautján ára Bryndísi Klöru Birgisdóttur bana og jafnframt fyrir tvær tilraunir til manndráps, með því að stinga tvö önnur ungmenni sama kvöld. Stunguárás við Skúlagötu Ofbeldi gegn börnum Vopnaburður barna og ungmenna Dómsmál Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Fleiri fréttir Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Sjá meira