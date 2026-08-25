Innlent

„Þetta er erfiður dagur og ferlinu er ekki lokið“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir um að ræða erfiðan dag.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir um að ræða erfiðan dag. Vísir/Lýður Valberg

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir í skilaboðum til fréttastofu að í kjölfar aukafundar borgarráðs í morgun sé unnið að skipulagsbreytingum hjá borginni. Enn er verið að ræða við það starfsfólk sem breytingarnar hafa áhrif á.

Í skilaboðunum segir Hildur að skipulagsbreytingarnar séu umfangsmiklar og muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa breytingarnar verður tugum starfsmanna sagt upp, meðal annars innan velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs.

„Ég get staðfest að boðað var til aukafundar borgarráðs í morgun. Í kjölfarið er unnið að umfangsmiklum skipulagsbreytingum sem munu hafa áhrif á störf hjá borginni.“

„Þetta er erfiður dagur og ferlinu er ekki lokið. Við leggjum áherslu á að ræða fyrst við það starfsfólk sem breytingarnar snerta. Við munum senda út tilkynningu síðar í dag þegar við höfum upplýst starfsfólk okkar,“ skrifar Hildur í skilaboðum til fréttastofu nú rétt eftir hádegi.

Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og á heimasíðu Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og að þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna.

Rætt verður við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra síðar í dag sem og aðra fulltrúa bæði meiri- og minnihluta borgarstjórnar.

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