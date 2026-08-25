Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir í skilaboðum til fréttastofu að í kjölfar aukafundar borgarráðs í morgun sé unnið að skipulagsbreytingum hjá borginni. Enn er verið að ræða við það starfsfólk sem breytingarnar hafa áhrif á.
Í skilaboðunum segir Hildur að skipulagsbreytingarnar séu umfangsmiklar og muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa breytingarnar verður tugum starfsmanna sagt upp, meðal annars innan velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs.
„Ég get staðfest að boðað var til aukafundar borgarráðs í morgun. Í kjölfarið er unnið að umfangsmiklum skipulagsbreytingum sem munu hafa áhrif á störf hjá borginni.“
„Þetta er erfiður dagur og ferlinu er ekki lokið. Við leggjum áherslu á að ræða fyrst við það starfsfólk sem breytingarnar snerta. Við munum senda út tilkynningu síðar í dag þegar við höfum upplýst starfsfólk okkar,“ skrifar Hildur í skilaboðum til fréttastofu nú rétt eftir hádegi.
Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og á heimasíðu Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og að þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna.
Rætt verður við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra síðar í dag sem og aðra fulltrúa bæði meiri- og minnihluta borgarstjórnar.