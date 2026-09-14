„Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. september 2026 12:01 Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og sveitarstjórnarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi. facebook/kaldvík Formaður heimastjórnar Múlaþings segir það hafa komið sér og öðrum fulltrúum Múlaþings í opna skjöldu að starfsleyfi hafi verið gefið út til fiskeldis í firðinum. Það séu vonbrigði að frumvarp um breytingar á lögum um lagareldi hafi ekki gengið í gegn á síðasta vorþingi. Matvælastofnun og Umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík AS rekstrar- og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudaginn. Formaður Félags um vernd Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíaeldi og verður leyfið kært. Kaldvík hefur nú leyfi til að ala tíu þúsund tonn af laxi í Seyðisfirði á þremur eldissvæðum. Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi, segir það ekki svo að allir íbúar Seyðisfjarðar séu ósáttir við þessa niðurstöðu. „Það er kannski erfitt að tala fyrir hönd allra íbúa en það er alveg ljóst að það er hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð og er mjög hávær. Við fáum þetta verkefni, þessa ákvörðun, í fangið frá ríkinu og okkar verkefni verður dálítið að ná utan um þetta, hvernig menn vilja síðan stíga næstu skref.“ Markmiðið sé að ná eins mikilli sátt í bæjarfélaginu og mögulegt er. Hann segir það að einhverju leyti gott að fá niðurstöðu í málið eftir öll þessi ár. „Þetta eru lok á mjög löngu leyfisveitingarferli sem er búið að vera í gangi í tólf ár og maður hefur alveg fundið svona skoðanir í samfélaginu dálítið sveiflast fram og til baka. Þetta kom okkur líka svolítið á óvart, að leyfið skyldi vera veitt. Við fengum engan fyrirvara á því. Það eru bara þrír dagar síðan leyfið var veitt svo menn eru aðeins að reyna að ná utan um það hvað það þýðir.“ Það komi á óvart að starfsleyfi sé gefið út áður en boðaðar breytingar á lögum um lagareldi gangi í gegn. „Það voru ákveðin vonbrigði að það skyldi ekki klárast á síðasta þingi af því að ég held að við séum öll sammála um að við viljum hafa skýran ramma og kröfur á þessa atvinnugrein. Ég held að það sé enginn á móti því. Það þarf aðeins að uppfæra þessi gömlu lög.“ Hann segir að aðeins tíminn muni leiða í ljós hvort að leyfisveitingin reynist jákvæð eða neikvæð fyrir Seyðisfjörð. „Hvort þetta verði til framtíðar jákvætt eða neikvætt, það er eitthvað sem menn geta kannski sett puttan í loftið og giskað. Ég bara vona það. Þetta er verkefni sem við fáum í fangið og við þurfum sem heimastjórn og vonandi sem samfélag að taka það og gera úr því það sem við getum.“ Hann segir að upplýsingamiðlun og samskipti við íbúa hefðu mátt vera betri: „Múlaþing hefur veitt umsagnir og þær hafa ekki verið hlutlausar. Við höfum alveg bent á að ná þurfi utan um íbúa. Það er alveg ljóst að við erum ekki leyfisveitendur. Umsagnir hafa undanfarið verið samþykktar samhljóða í nefndum og ráðum. Maður vonar að núna þegar þetta er komið að fólk muni koma og reyna að upplýsa íbúa hvernig þetta fer. Auðvitað eru fyrirtæki búin að halda einhverja fundi en það þarf að hreinsa aðeins loftið. Mér finnst stofnanir til dæmis sem veita leyfið ekki hafa verið að útskýra nægilega mikið hvernig þessi ákvörðun er tekin. Það væri gott að skýra ferlið. Það væri mjög gott fyrir marga að vita hvað þetta þýðir. HMS á til dæmis eftir að gefa út byggingarleyfi.“ Múlaþing Fiskeldi Sjókvíaeldi Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Fleiri fréttir „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Hóta tollum vegna hvalveiða og hægri stjórn virðist fallin Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Sjá meira