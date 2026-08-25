Innlent

Tugum borgar­starfs­manna sagt upp

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ásamt þeim Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknarflokksins.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ásamt þeim Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknarflokksins. Vísir/Vilhelm

Boðað var til aukafundar í borgarráði Reykjavíkur í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu snerist fundurinn um uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnsta kosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins en enginn þeirra borgarfulltrúa sem fréttastofa náði tali af í morgun vildi tjá sig um málið.

Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu var fundarefnið umfangsmiklar skipulagsbreytingar og uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðarsviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar.

Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og á heimasíðu Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og að þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna.

Skýrist síðar í dag

Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokks og Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar hafa ekki svarað skilaboðum fréttastofu í morgun og samkvæmt upplýsingum frá samskiptateymi borgarinnar var Hildur Björnsdóttir upptekin á fundum í allan morgun. 

Hvorki Pétur Marteinsson frá Samfylkingu né Sanna Magdalena Mörtudóttur hjá Vinstrinu vildu tjá sig um málið og sögðu trúnað ríkja um fundargerð borgarráðs sem yrði birt á vef Reykjavíkurborgar síðar í dag.

Verkefnum útvistað

Í gær var greint frá að hópi skólaliða í grunnskólum Reykjavíkurborgar hefði verið sagt upp og þrifaverkefnum útvistað til einkafyrirtækja. 

Innkaupa- og framkvæmdaráð Reykjavíkur samþykkti í júlí að taka tilboðum Daga og Sólar í þrif á alls nítján skólum en útboðið var ákveðið í tíð fyrri borgarstjórnar. 

Ekki hafa fengist staðfestar tölur um hversu mörgum skólaliðum var sagt upp en auk uppsagnanna hefur útvistun þrifverkefna einnig áhrif á starfshlutfall starfsmanna.

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