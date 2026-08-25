Boðað var til aukafundar í borgarráði Reykjavíkur í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu snerist fundurinn um uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnsta kosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins en enginn þeirra borgarfulltrúa sem fréttastofa náði tali af í morgun vildi tjá sig um málið.
Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu var fundarefnið umfangsmiklar skipulagsbreytingar og uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðarsviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar.
Heimildir fréttastofu herma að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar en þær eru alls fjórar og á heimasíðu Reykjavíkurborgar kemur fram að þar sé meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða og að þar sameinist velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna.
Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokks og Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar hafa ekki svarað skilaboðum fréttastofu í morgun og samkvæmt upplýsingum frá samskiptateymi borgarinnar var Hildur Björnsdóttir upptekin á fundum í allan morgun.
Hvorki Pétur Marteinsson frá Samfylkingu né Sanna Magdalena Mörtudóttur hjá Vinstrinu vildu tjá sig um málið og sögðu trúnað ríkja um fundargerð borgarráðs sem yrði birt á vef Reykjavíkurborgar síðar í dag.
Í gær var greint frá að hópi skólaliða í grunnskólum Reykjavíkurborgar hefði verið sagt upp og þrifaverkefnum útvistað til einkafyrirtækja.
Innkaupa- og framkvæmdaráð Reykjavíkur samþykkti í júlí að taka tilboðum Daga og Sólar í þrif á alls nítján skólum en útboðið var ákveðið í tíð fyrri borgarstjórnar.
Ekki hafa fengist staðfestar tölur um hversu mörgum skólaliðum var sagt upp en auk uppsagnanna hefur útvistun þrifverkefna einnig áhrif á starfshlutfall starfsmanna.