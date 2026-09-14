Fjölbreytttur hádegisfréttatími er framundan á Bylgjunni, en fyrst verður fjallað um hvalveiðar. Stjórnvöld Vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Atvinnuvegaráðherra hyggst leggja til að hvalveiðar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmuni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu.
Þá verður ítarlega farið yfir stöðuna í sænskum stjórnmálum eftir þingkosningar í gær. Allt útlit er fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endanleg niðurstaða þingskosninganna verður þó ekki ljós fyrr en á miðvikudag. Stjórnmálafræðingur við Háskólann í Malmö segir að framundan sé stjórnarmyndunarmaraþon.
Fyrirhugað fiskeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði er hitamál og gaf Matvælastofnun út rekstrarleyfi fyrir því í síðustu viku. Formaður heimastjórnar Múlaþings segir það hafa komið sér og öðrum fulltrúum Múlaþings í opna skjöldu að starfsleyfi til sjókvíaeldis í firðinum hafi verið gefðið út. Það séu vonbrigði að frumvarp um breytingar á lögum um lagareldi hafi ekki gengið í gegn á síðasta vorþingi.
Við greinum einnig frá því að fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega saman á milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu, að sögn ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið miðað við það óvissuástand sem hefur ríkt í heimsmálunum.
Landsmenn ættu að nýta daginn í dag og morgundaginn í að spóka sig um úti og hoppa á trampólínum áður en haustveðrið mætir með nokkrum hvelli á miðvikudag. Veðurfræðingur segir von á talsverðri rigningu og hvössum vindum.
Ítarlegur sportpakki er á sínum stað og fer Henry Birgir íþróttafréttamaður yfir umdeildan leik í enska boltanum og annan hasar, auk þess sem greint verður frá því sem framundan er.
Umsjónarmaður hádegisfrétta er Telma Tómasson en þær eru sagðar á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf.