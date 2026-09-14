Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Kjartan Kjartansson skrifar 14. september 2026 10:18 Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands í kjaradeilu fyrir nokkrum árum. Vísir/Jóhann K. Jóhannsson Formaður samninganefndar Flugvirkjafélags Íslands lýsir vonbrigðum með framgöngu og yfirlýsingar forstjóra Icelandair á meðan atkvæðagreiðsla stendur yfir um verkfallsaðgerðir. Hann óskar eftir að flugvirkjar fái að greiða atkvæði í friði. Atkvæðagreiðslu félagsmanna Flugvirkjafélags Íslands sem starfa hjá Icelandair um vinnustöðvanir lýkur á hádegi en hún hófst á föstudag. Um helgina sagði Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, að mögulegar aðgerðir flugvirkja gætu næstum lokað landinu. Þetta segir Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélagsins og formaður samninganefndar þeirra, varahugarverða og óábyrga framsetningu. „Flugvirkjar eru ekki að kjósa um það hvort Ísland verði opið eða lokað. Flugvirkjar loka ekki landinu. Verkfall myndi hafa veruleg áhrif á starfsemi Icelandair, en Icelandair er ekki eina flugfélagið sem flýgur til og frá Íslandi. Áhrifin geta verið mikil án þess að ein starfsstétt hafi þar með í höndum sér að „loka landinu“,“ segir í yfirlýsingu hans á vefsíðu félagsins í dag. Yfirlýsingar forstjóra Icelandair væru til þess fallin að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna, hvort sem það hefði verið ætlunin eða ekki. „Flugvirkjar hafa reynt að semja. Nú taka þeir sjálfir ákvörðun um næstu skref. Leyfum þeim að kjósa í friði!“ Flug Kjaramál Icelandair Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Erlent Fleiri fréttir Lýsa vonbrigðum með framgöngu Icelandair í miðri atkvæðagreiðslu Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir Sjá meira