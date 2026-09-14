Innlent

Lýsa von­brigðum með fram­göngu Icelandair í miðri at­kvæða­greiðslu

Kjartan Kjartansson skrifar
Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands í kjaradeilu fyrir nokkrum árum.
Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands í kjaradeilu fyrir nokkrum árum. Vísir/Jóhann K. Jóhannsson

Formaður samninganefndar Flugvirkjafélags Íslands lýsir vonbrigðum með framgöngu og yfirlýsingar forstjóra Icelandair á meðan atkvæðagreiðsla stendur yfir um verkfallsaðgerðir. Hann óskar eftir að flugvirkjar fái að greiða atkvæði í friði.

Atkvæðagreiðslu félagsmanna Flugvirkjafélags Íslands sem starfa hjá Icelandair um vinnustöðvanir lýkur á hádegi en hún hófst á föstudag. Um helgina sagði Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, að mögulegar aðgerðir flugvirkja gætu næstum lokað landinu.

Þetta segir Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélagsins og formaður samninganefndar þeirra, varahugarverða og óábyrga framsetningu.

„Flugvirkjar eru ekki að kjósa um það hvort Ísland verði opið eða lokað. Flugvirkjar loka ekki landinu. Verkfall myndi hafa veruleg áhrif á starfsemi Icelandair, en Icelandair er ekki eina flugfélagið sem flýgur til og frá Íslandi. Áhrifin geta verið mikil án þess að ein starfsstétt hafi þar með í höndum sér að „loka landinu“,“ segir í yfirlýsingu hans á vefsíðu félagsins í dag.

Yfirlýsingar forstjóra Icelandair væru til þess fallin að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna, hvort sem það hefði verið ætlunin eða ekki.

„Flugvirkjar hafa reynt að semja. Nú taka þeir sjálfir ákvörðun um næstu skref. Leyfum þeim að kjósa í friði!“

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