Innlent

Frakkar og Litáar endur­skoða Ríkis­endur­skoðun

Árni Sæberg skrifar
Guðmundur Björgvin Helgason er ríkisendurskoðandi.
Guðmundur Björgvin Helgason er ríkisendurskoðandi. Vísir/Vilhelm

Ríkisendurskoðun hefur samið við tvö erlend systurembætti um að þau taki að sér að gera svokallaða jafningjaúttekt á embættinu. Um er að ræða franska endurskoðunardómstólinn (Cour des comptes) og litáísku ríkisendurskoðunina (Valstybés kontrolé).

Í tilkynningu þess efnis segir að viljayfirlýsing um úttektina hafi nýlega verið undirrituð af æðstu yfirmönnum embættanna, þeim Guðmundi B. Helgasyni ríkisendurskoðanda, Amélie de Montchalin, forseta franska endurskoðunardómstólsins, og Irena Segalovičienė, ríkisendurskoðanda Litáens.

Samkvæmt viljayfirlýsingunni muni úttektin lúta að vinnubrögðum og aðferðum Ríkisendurskoðunar, annars vegar á sviði fjárhagsendurskoðunar og hins vegar á sviði stjórnsýsluendurskoðunar. Meginmarkmiðið sé að kanna hvort vinnubrögðin og aðferðirnar séu í samræmi við staðla og leiðbeiningar sem Alþjóðasamtök ríkisendurskoðana (INTOSAI) hafi gefið út.

Ljúka störfum árið 2028

Hópur reyndra sérfræðinga frá Frakklandi og Litáen muni framkvæma úttektina samkvæmt aðferðafræði sem almennt sé beitt í úttektum af þessu tagi. Sérfræðingarnir muni meðal annars rýna margvísleg gögn og ræða við starfsfólk embættisins, alþingismenn og stjórnendur ráðuneyta og stofnana. 

Vinnan hafi hafist nú í september og stefnt sé að því að henni ljúki á fyrri hluta ársins 2028. Niðurstöður verði settar fram í skýrslu, sem send verði Alþingi og birt á vef embættisins

Bretar, Hollendingar, Svíar og Norðmenn þegar tekið Ríkisendurskoðun út

Loks segir að þess megi geta að tvívegis áður hafi verið gerð jafningjaúttekt á Ríkisendurskoðun. Árið 1997 hafi breska ríkisendurskoðunin (National Audit Office – NAO) gert slíka úttekt og á árunum 2012-2013 hafi hollenska ríkisendurskoðunin (Algemene Rekenkamer), sænska ríkisendurskoðunin (Riksrevisisionen) og norska ríkisendurskoðunin (Riksrevisjonen) gert jafningjaúttekt á embættinu.

Ríkisendurskoðun Alþingi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið