Frakkar og Litáar endurskoða Ríkisendurskoðun Árni Sæberg skrifar 14. september 2026 09:52 Guðmundur Björgvin Helgason er ríkisendurskoðandi. Vísir/Vilhelm Ríkisendurskoðun hefur samið við tvö erlend systurembætti um að þau taki að sér að gera svokallaða jafningjaúttekt á embættinu. Um er að ræða franska endurskoðunardómstólinn (Cour des comptes) og litáísku ríkisendurskoðunina (Valstybés kontrolé). Í tilkynningu þess efnis segir að viljayfirlýsing um úttektina hafi nýlega verið undirrituð af æðstu yfirmönnum embættanna, þeim Guðmundi B. Helgasyni ríkisendurskoðanda, Amélie de Montchalin, forseta franska endurskoðunardómstólsins, og Irena Segalovičienė, ríkisendurskoðanda Litáens. Samkvæmt viljayfirlýsingunni muni úttektin lúta að vinnubrögðum og aðferðum Ríkisendurskoðunar, annars vegar á sviði fjárhagsendurskoðunar og hins vegar á sviði stjórnsýsluendurskoðunar. Meginmarkmiðið sé að kanna hvort vinnubrögðin og aðferðirnar séu í samræmi við staðla og leiðbeiningar sem Alþjóðasamtök ríkisendurskoðana (INTOSAI) hafi gefið út. Ljúka störfum árið 2028 Hópur reyndra sérfræðinga frá Frakklandi og Litáen muni framkvæma úttektina samkvæmt aðferðafræði sem almennt sé beitt í úttektum af þessu tagi. Sérfræðingarnir muni meðal annars rýna margvísleg gögn og ræða við starfsfólk embættisins, alþingismenn og stjórnendur ráðuneyta og stofnana. Vinnan hafi hafist nú í september og stefnt sé að því að henni ljúki á fyrri hluta ársins 2028. Niðurstöður verði settar fram í skýrslu, sem send verði Alþingi og birt á vef embættisins Bretar, Hollendingar, Svíar og Norðmenn þegar tekið Ríkisendurskoðun út Loks segir að þess megi geta að tvívegis áður hafi verið gerð jafningjaúttekt á Ríkisendurskoðun. Árið 1997 hafi breska ríkisendurskoðunin (National Audit Office – NAO) gert slíka úttekt og á árunum 2012-2013 hafi hollenska ríkisendurskoðunin (Algemene Rekenkamer), sænska ríkisendurskoðunin (Riksrevisisionen) og norska ríkisendurskoðunin (Riksrevisjonen) gert jafningjaúttekt á embættinu. Ríkisendurskoðun Alþingi Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Bókun 35 útskýrð á mannamáli Innlent Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Erlent Fleiri fréttir Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Sjá meira