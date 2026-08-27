„Það er svo ótrúlega margt í boði í New York. Borgin iðar af lífi og alls konar list. Ég hef fundið ótrúlega gott samfélag í gegnum salsað og fer mikið út með vinum mínum að dansa,“ segir hin 31 árs gamla Sara Magnúsdóttir sem hefur verið búsett í New York í sjö ár. Hún starfar sem tónlistarkona, píanó-og orgelleikari, tónskáld og útsetjari, elskar salsa-dans og þrífst vel í lifandi umhverfi stórborgarinnar.
Sara hefur náð góðum árangri í tónlistinni bæði hérlendis og erlendis en hún var meðal annars valin Bjartasta vonin á Íslensku tónlistarverðlaununum í ár. Blaðamaður ræddi við Söru um lífið, ævintýrin og hversdagsleikann úti.
Hvað varð til þess að þú fluttir út og hvar býrðu?
Ég bý í New York borg. Ég flutti fyrst út til Bandaríkjanna til að fara í háskólanám í jazz tónlist í William Paterson University í New Jersey. Ég kláraði bachelor og meistaragráðu en hef svo haldið áfram að búa hér á svæðinu.
Ég vissi alltaf að ég ætlaði mér að búa í útlöndum í einhvern tíma og mig langaði líka í framhaldsnám í jazz tónlist, en það var ekki í boði á Íslandi á þeim tíma.
Hvað ertu að gera þar?
Ég er sjálfstætt starfandi tónlistarkona þannig að ég spila alls konar gigg á jazz-stöðum, veitingastöðum og fleira. Ég kenni líka á píanó og geri ýmislegt fleira. Ég er alltaf að taka að mér einhver skemmtileg hliðar-„hustles“.
Hefurðu búið annars staðar erlendis?
Nei ekki ennþá, en mig langar það. Ég hef eytt nokkrum mánuðum í Suður-Ameríku í ferðalagi, aðallega í Kólumbíu og langar að eyða meiri tíma í Kólumbíu.
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Hvernig er daglegt líf og hversdagsleikinn úti hjá þér?
Dagarnir eru svo ótrúlega misjafnir hjá mér. Sumar vikur eru með mörg gigg og sumar með engin. Ég kenni á píanó í hverri viku samt. Ég vinn svo að ýmsum verkefnum fyrir sjálfa mig, ég þarf að æfa mig á hljóðfærin mín, útsetja tónlist og er líka að semja tónlist fyrir næstu plötu.
Þegar ég fór til Kólumbíu varð ég ástfangin af salsa dansi og það er orðið stór partur af mínum hversdagsleika hérna í NYC í dag, ég fer í tíma nokkrum sinnum í viku í Queens.
Hvað er skemmtilegast við lífið úti?
Það er svo ótrúlega margt í boði í New York. Borgin í alvöru iðar af lífi og alls konar list. Ég hef fundið ótrúlega gott samfélag í gegnum salsa-dansinn og fer mikið út með vinum mínum að dansa.
Ég elska að fara á ströndina á sumrin, það eru nokkrar mismunandi strendur í boði í kring um borgina og það eru þvílík lífsgæði að geta tekið lestina í þrjátíu mínútur og verið komin á eina af þeim til dæmis. Það er líka frábært að geta lifað bíllausum lífsstíl.
Svo er gaman að Íslendingar í borginni halda saman og hittast nokkuð reglulega, hef eignast góða vini og kunningja sem ég hefði líklega aldrei kynnst á Íslandi.
En mest krefjandi?
Borgin er dýr og getur verið yfirþyrmandi stundum.
Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til?
Það hefur verið gaman að fá að spila gigg á „alvöru“ jazz tónleikastöðum í fyrsta sinn, eins og The Blues Alley í Washington DC og The Django í New York til dæmis. Sömuleiðis að fá tækifæri í gegnum skólann eins og að útsetja stórhljómsveitar-verk fyrir jazz-goðsögnina Joe Lovano.
Annars er bara æðislegt að búa í stórborg og prófa hluti sem ég hefði annars aldrei gert. Það kennir manni að vera opin fyrir allskonar hlutum. Það er líka svo frábær matarmenning í borginni sem kemur með fjölmenningunni, það er æðislegt að fá að borða svona góðan mat frá öllum heimshornum.
Hvaða hverfi er í uppáhaldi og afhverju?
Ef ég má nefna fyrst garð en ekki hverfi þá ég elska Prospect Park garðinn, ég bý rétt hjá honum. Annars er Fort Greene í Brooklyn til dæmis hverfi sem mér finnst mjög næs, fallegur arkitektúr og svo mikið að góðum búðum og veitingastöðum. Svo verð ég að nefna Jackson Heights í Queens fyrir Suður-Ameríska menningu.
Uppáhalds kaffihús og veitingastaður úti?
Sunset/Sunrise kaffihúsið í gamla hverfinu mínu í Bushwick. Veitingastaður er til dæmis Soda Club í East Village sem er æðislegur ítalskur vegan staður.
Hvernig er draumadagur fyrir þig úti?
Sofa út, fara og fá mér ískaffi og hitta vinkonu og við tækjum lestina á ströndina með eitthvað geggjað nesti. Svo myndi dagurinn enda á því að fara út að dansa salsa.
Hefurðu fundið fyrir heimþrá?
Já, ég get ekki neitað því.
Hvað er framundan?
Ég verð áfram á Íslandi næstu vikur, að spila nokkur gigg og fara í brúðkaup hjá vinkonum mínum. Svo verður vonandi smá sumar eftir þegar ég kem til New York og ætla að njóta þess.
Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti?
Hvað það er hægt að gera, finna allt sem þér dettur í hug og finna fólk sem vill gera sömu hluti og þú.
Hefurðu lent í einhverju steiktu eða fyndnu úti?
Neðanjarðarlestin í New York er endalaus uppspretta skrítinna atvika. Það eru oft ráðstefnur eins og Comic Con eða Santa Con í borginni og allt í einu er lestin full af ofurhetjum eða jólasveinum. Um daginn kom maður í kúrekabúning inn og fór að gera upphífingar á handföngunum í loftinu fyrir framan mig.
Svo er fólk alltaf að ferja húsgögn eða eitthvað skrítið í lestinni. Ég hef séð fólk með plöntur, fiskabúr, sófa og ýmislegt. Píanóstóll er líklega það skrítnasta sem ég hef sjálf ferjað í lestinni. Jú eða málverk. Píanóstóllinn var reyndar mjög þægilegur, það voru svona 32 gráður þennan dag og gat fengið mér sæti á honum þegar ég var þreytt.
Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig?
Ísland er farið að kalla nokkuð sterkt verð ég að viðurkenna, ég hef verið að koma frekar oft heim undanfarið til að spila tónleika hérna. Ég kem til baka á næstu árum líklega. En ég held ég verði alltaf áfram með annan fótinn út í heimi einhvers staðar, eins mikið og ég mögulega get.