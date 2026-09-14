Ed Sheeran sparkar Macklemore

Bandaríski rapparinn Macklemore fær ekki að hita upp fyrir fleiri tónleika hjá breska söngvaranum Ed Sheeran eftir ummæli um frjálsa Palestínu á tónleikum fyrr í þessum mánuði. Ummælin fóru fyrir brjóstið á eigendum leikvanga sem vildu ekki leyfa rapparanum að stíga á svið.
Ed Sheeran er nú á tónleikaferðalagi um Bandaríkin. Hann hefur komið fram á fjórtán tónleikum hingað til og á tíu eftir. Fjöldi listamanna hefur hitað upp fyrir söngvarann, þar á meðal Myles Smith, Lukas Graham og Aaron Rowe.
Á síðustu tvennum tónleikum hefur rapparinn Macklemore verið hluti af opnunaratriðunum og stefnt var á að hann kæmi einnig fram á næstu átta tónleikum.
Fjórða og fimmta september síðastliðinn fóru tónleikarnir fram á Met Life-vellinum í New Jersey. Áttatíu þúsund manns mættu á báða tónleika og á öðrum þeirra flutti Macklemore þrumuræðu um Palestínu. Þá sagði hann innflytjendalögreglu Bandaríkjanna vera hryðjuverkasamtök og að hann vildi sjá frjálsa Kúbu, Kongó, Súdan og Íran.
Macklemore opened for Ed Sheeran at MetLife Stadium wearing a keffiyeh, performed "Hind's Hall" with Gaza footage on the screens, and told 80,000 people he wanted those in Gaza and the West Bank to know "they have not been forgotten." He said every human being deserves "the… pic.twitter.com/4J7fB1zEI4— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Macklemore opened for Ed Sheeran at MetLife Stadium wearing a keffiyeh, performed "Hind's Hall" with Gaza footage on the screens, and told 80,000 people he wanted those in Gaza and the West Bank to know "they have not been forgotten." He said every human being deserves "the… pic.twitter.com/4J7fB1zEI4
Eftir að myndband af ræðunni fór í dreifingu á samfélagsmiðlum var stofnaður undirskriftarlisti þar sem Sheeran og hans teymi var hvatt til að afbóka Macklemore á næstu tónleika. Sökuðu einhverjir netverjar hann um gyðingaandúð en hann hefur um árabil verið ötull talsmaður frjálsrar Palestínu.
Tímaritið Rolling Stone greinir nú frá því að eftir hótanir leikvanga þar sem næstu tónleikar fara fram sé búið að sparka Macklemore. Forsvarsmenn leikvanganna tilkynntu teymi Sheeran að annað hvort kæmi Macklemore ekki fram eða að tónleikunum yrði aflýst.
Í yfirlýsingu sem talsmenn Sheeran sendu Rolling Stone segir að ef tónleikunum yrði aflýst myndi það hafa áhrif á hundruð þúsunda aðdáenda. Eftir samræður á bak við tjöldin hafi niðurstaðan verið að best væri ef Macklemore kæmi ekki fram.