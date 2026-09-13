Lífið

Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapp­helduna

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lífið leikur við þau Jennifer og Skúla Jón.
Lífið leikur við þau Jennifer og Skúla Jón.

Skúli Jón Friðgeirsson fyrrverandi knattspyrnumaður og Jennifer Berg fyrirsæta giftu sig í gær í Stokkhólmi í Svíþjóð. Þau hafa verið saman í um þrettán ár en þau kynntust þegar Skúli var á mála hjá sænska knattspyrnuliðinu Elfsborg árin 2012 til 2014.

Nýbökuðu hjónin tilkynntu um málavexti á samfélagsmiðlinum Instagram. Þar kemur fram að brúðkaupið hafi farið fram í gær en hjónin eiga tvo stráka saman.

Skúli lagði knattspyrnuskóna á hilluna árið 2019 og varð Íslandsmeistari með KR sama ár og fór eftir það utan til Stokkhólms í mastersnám í markaðsfræði. Hann sagði í viðtali við Fréttablaðið það árið að hann og Jennifer hefðu viljað breyta til, hann hafi langað í nám og það hentað henni betur að vera í Svíþjóð en á Íslandi starfa hennar sem fyrirsæta vegna.

Brúðkaup Tímamót Ástin og lífið

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