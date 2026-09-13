Skúli Jón Friðgeirsson fyrrverandi knattspyrnumaður og Jennifer Berg fyrirsæta giftu sig í gær í Stokkhólmi í Svíþjóð. Þau hafa verið saman í um þrettán ár en þau kynntust þegar Skúli var á mála hjá sænska knattspyrnuliðinu Elfsborg árin 2012 til 2014.
Nýbökuðu hjónin tilkynntu um málavexti á samfélagsmiðlinum Instagram. Þar kemur fram að brúðkaupið hafi farið fram í gær en hjónin eiga tvo stráka saman.
Skúli lagði knattspyrnuskóna á hilluna árið 2019 og varð Íslandsmeistari með KR sama ár og fór eftir það utan til Stokkhólms í mastersnám í markaðsfræði. Hann sagði í viðtali við Fréttablaðið það árið að hann og Jennifer hefðu viljað breyta til, hann hafi langað í nám og það hentað henni betur að vera í Svíþjóð en á Íslandi starfa hennar sem fyrirsæta vegna.
View this post on Instagram A post shared by Jennifer Berg Pinyojit (@jenniferbergp)
A post shared by Jennifer Berg Pinyojit (@jenniferbergp)
Varnarmaðurinn Skúli Jón Friðgeirsson er þrítugur í dag. Hann heldur upp á afmælið inni vellinum þegar KR mætir Grindavík. Að stórafmælið hitti á leikdag hefur áhrif á það hvað hægt er að gera í tilefni dagsins. Skúli Jón vonar að gleðin verði með KR í liði.
Skúli Jón Friðgeirsson, leikmaður KR, var manna ánægðastur á Valsvelli þar sem KR tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn. Skúli glímdi við afleiðingar höfuðhöggs í byrjun tímabils og brotnaði niður og grét gleðitárum eftir að hafa