Ísak Bergmann Jóhannesson, landsliðsmaður í knattspyrnu, og Agnes Perla Sigurðardóttir, fyrrverandi unglingalandsliðskona í körfubolta, eiga von á barni. Þetta tilkynntu þau í færslu á Instagram.
„Við verðum þrjú í byrjun apríl,“ skrifaði parið við sameiginlega færslu sem þau birtu á Instagram. Á myndinni má sjá Agnesi með Ísaki sem heldur á sónarmyndum.
View this post on Instagram A post shared by Agnes Perla Sigurðardóttir (@agnesperlasig)
A post shared by Agnes Perla Sigurðardóttir (@agnesperlasig)
Þetta hefur verið afar viðburðarríkt ár hjá parinu sem fagnaði fimm ára sambandsafmæli í apríl og fór Ísak síðan á skeljarnar í sumar. Þau birtu myndir af trúlofuninni sem fór fram við ströndina á Akranesi.
Sjá nánar: Ísak Bergmann trúlofaður
Ísak Bergmann spilar knattspyrnu með þýska úrvalsdeildarliðinu FC Köln. Hann fór út í atvinnumenskuna fyrst aðeins sextán ára gamall, þá til Svíþjóðar. Agnes Perla er fyrrverandi unglingalandsliðskona í körfubolta og spilaði með Keflavík í stöðu framherja.