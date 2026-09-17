Lífið

Ísak Berg­mann og Agnes Perla eiga von á barni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Agnes og Ísak birtu mynd af sér á Instagram með sónarmyndirnar.
Agnes og Ísak birtu mynd af sér á Instagram með sónarmyndirnar. Instagram

Ísak Bergmann Jóhannesson, landsliðsmaður í knattspyrnu, og Agnes Perla Sigurðardóttir, fyrrverandi unglingalandsliðskona í körfubolta, eiga von á barni. Þetta tilkynntu þau í færslu á Instagram.

„Við verðum þrjú í byrjun apríl,“ skrifaði parið við sameiginlega færslu sem þau birtu á Instagram. Á myndinni má sjá Agnesi með Ísaki sem heldur á sónarmyndum.

Þetta hefur verið afar viðburðarríkt ár hjá parinu sem fagnaði fimm ára sambandsafmæli í apríl og fór Ísak síðan á skeljarnar í sumar. Þau birtu myndir af trúlofuninni sem fór fram við ströndina á Akranesi. 

Sjá nánar: Ísak Bergmann trúlofaður

Ísak Bergmann spilar knattspyrnu með þýska úrvalsdeildarliðinu FC Köln. Hann fór út í atvinnumenskuna fyrst aðeins sextán ára gamall, þá til Svíþjóðar. Agnes Perla er fyrrverandi unglingalandsliðskona í körfubolta og spilaði með Keflavík í stöðu framherja.

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