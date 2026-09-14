Ein pilla dró Panettiere til dauða Bjarki Sigurðsson skrifar 14. september 2026 12:55 Hayden Panettiere lést fyrir tæpum mánuði síðan. Getty/Angela Weiss Hayden Panettiere leikkona er sögð hafa tekið eina töflu af oxycodone-pillu sem búið var að menga með fentanýl áður en hún lést. Lögregla vinnur nú að því að hafa uppi á manninum sem grunaður er um að hafa selt henni pilluna. TMZ greinir frá þessu. Panettiere, sem var 36 ára þegar hún lést, var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndirnar Scream 4 og Scream 6. Hún fannst látin í leiguíbúð í Kaliforníu í Bandaríkjunum 16. ágúst síðastliðinn. Í grein TMZ segir að Panettiere hafi til fjölda ára keypt fíkniefni af sama manni. Sá er talinn hafa selt henni töfluna sem dró hana til dauða. Lögregla reynir nú að bera kennsl á salann á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr ítarlegri eiturefnarannsóknum. Panettiere hafði starfað sem leikkona frá því hún var kornabarn og þannig varið allri ævinni í bransanum. Leikkonan skrifaði um þessa reynslu í ævisögu sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út fyrr á árinu. Panettiere skrifar þar um það hvernig henni var ýtt áfram sem barni af kröfuharðri móður (sem hún rauf síðar samskiptin við), var hvött til að taka vímuefni af fullorðnu fólki til að eiga betur við álagið, var kynferðislega áreitt af körlum Hollywood, lifði við heimilisofbeldi, glímdi við fæðingarþunglyndi og ánetjaðist vímuefnum. Fentanýl er eitt sterkasta verkjalyfið á markaðnum og er hundrað sinnum sterkara en morfín. Algengt er að dópsalar ytra búi til falsaðar Oxycontin-töflur, sem er vinsælasta oxycodone lyfið, og menga þær með fentanýli. Framleiðslukostnaðurinn verður þannig lægri og líklegra að þeir sem taka töflurnar verði háðir. Hins vegar er efnið það sterkt að þúsundir deyja ár hvert eftir að hafa tekið slíka töflu. Andlát Hayden Panettiere Fíkn Bandaríkin Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Lífið Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Lífið Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Lífið 50+: Svefnherbergisskilnaður Áskorun Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Lífið Ein pilla dró Panettiere til dauða Lífið „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Lífið Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Lífið „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ Tónlist Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lífið Fleiri fréttir Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Sjá meira