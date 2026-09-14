Lífið

Ein pilla dró Panettiere til dauða

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hayden Panettiere lést fyrir tæpum mánuði síðan.
Hayden Panettiere lést fyrir tæpum mánuði síðan. Getty/Angela Weiss

Hayden Panettiere leikkona er sögð hafa tekið eina töflu af oxycodone-pillu sem búið var að menga með fentanýl áður en hún lést. Lögregla vinnur nú að því að hafa uppi á manninum sem grunaður er um að hafa selt henni pilluna.  

TMZ greinir frá þessu. 

Panettiere, sem var 36 ára þegar hún lést, var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndirnar Scream 4 og Scream 6. Hún fannst látin í leiguíbúð í Kaliforníu í Bandaríkjunum 16. ágúst síðastliðinn. 

Í grein TMZ segir að Panettiere hafi til fjölda ára keypt fíkniefni af sama manni. Sá er talinn hafa selt henni töfluna sem dró hana til dauða. Lögregla reynir nú að bera kennsl á salann á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr ítarlegri eiturefnarannsóknum. 

Panettiere hafði starfað sem leikkona frá því hún var kornabarn og þannig varið allri ævinni í bransanum. Leikkonan skrifaði um þessa reynslu í ævisögu sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út fyrr á árinu.

Panettiere skrifar þar um það hvernig henni var ýtt áfram sem barni af kröfuharðri móður (sem hún rauf síðar samskiptin við), var hvött til að taka vímuefni af fullorðnu fólki til að eiga betur við álagið, var kynferðislega áreitt af körlum Hollywood, lifði við heimilisofbeldi, glímdi við fæðingarþunglyndi og ánetjaðist vímuefnum.

Fentanýl er eitt sterkasta verkjalyfið á markaðnum og er hundrað sinnum sterkara en morfín. Algengt er að dópsalar ytra búi til falsaðar Oxycontin-töflur, sem er vinsælasta oxycodone lyfið, og menga þær með fentanýli. Framleiðslukostnaðurinn verður þannig lægri og líklegra að þeir sem taka töflurnar verði háðir. Hins vegar er efnið það sterkt að þúsundir deyja ár hvert eftir að hafa tekið slíka töflu. 

Andlát Hayden Panettiere Fíkn Bandaríkin Hollywood Bíó og sjónvarp


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