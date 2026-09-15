Bob Mackie er látinn

Fata-og búningahönnuðurinn Bob Mackie lést í gærkvöldi, 87 ára að aldri. Hann á að baki sér glæstan feril sem spannar um fimmtíu ár og hannaði flíkur sem eru skrifaðar í tískusöguna um ókomna tíð.
Bob Mackie fæddist 24. mars árið 1939 í Kaliforníu þar sem hann bjó meginþorra ævi sinnar. Hann lést á heimili sínu í Palm Springs en ástin í lífi hans, íranski hönnuðurinn Ray Aghayan, lést fyrir fimmtán árum síðan. Þeir byrjuðu saman árið 1963 og náðu tæplega fimmtíu ára sambandi áður en Aghayen féll frá.
Mackie hugsaði út fyrir kassann frá upphafi ferils og var þekktur fyrir mikinn glæsileika, pallíettur, fjaðrir og flíkur sem tóku pláss í senunni. Arfleifð hans er gríðarleg og er hann hvað þekktastur fyrir kjól sem hann hannaði á stórstjörnuna Marilyn Monroe árið 1962, þegar hún tók afmælissönginn fyrir þáverandi forseta John F. Kennedy.
Þetta er líklega einhver frægasta flík 20. aldarinnar en raunveruleikastjarnan Kim Kardashian fékk að klæðast kjólnum á Met Gala-hátíðinni 2022 og var Mackie ekki par hrifinn af þeirri ákvörðun.
Hann vann náið með stórstjörnum sem hafa jafnan verið þekktar fyrir einstaklega glæsilegan klæðaburð, eins og söng- og leikkonan Cher. Hennar þekktustu flíkur eru úr hans smiðju, þar á meðal svart, glitrandi og óviðjafnanlegt sett sem hún klæddist á Óskarnum.
Þá hannaði Mackie búninga fyrir leiksýningar og kvikmyndir og gerði Barbie dúkkur heimsins að tískudrottningum í samstarfi sínu við Mattel.