Lífið

Bob Mackie er látinn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Goðsögnin Bob Mackie er látinn.
Goðsögnin Bob Mackie er látinn. Mel Melcon/Los Angeles Times via Getty Images

Fata-og búningahönnuðurinn Bob Mackie lést í gærkvöldi, 87 ára að aldri. Hann á að baki sér glæstan feril sem spannar um fimmtíu ár og hannaði flíkur sem eru skrifaðar í tískusöguna um ókomna tíð.

Bob Mackie fæddist 24. mars árið 1939 í Kaliforníu þar sem hann bjó meginþorra ævi sinnar. Hann lést á heimili sínu í Palm Springs en ástin í lífi hans, íranski hönnuðurinn Ray Aghayan, lést fyrir fimmtán árum síðan. Þeir byrjuðu saman árið 1963 og náðu tæplega fimmtíu ára sambandi áður en Aghayen féll frá. 

Ray Aghayan og Bob Mackie stórglæsilegt par saman á góðri stundu árið 2008. Alexandra Wyman/WireImage

Mackie hugsaði út fyrir kassann frá upphafi ferils og var þekktur fyrir mikinn glæsileika, pallíettur, fjaðrir og flíkur sem tóku pláss í senunni. Arfleifð hans er gríðarleg og er hann hvað þekktastur fyrir kjól sem hann hannaði á stórstjörnuna Marilyn Monroe árið 1962, þegar hún tók afmælissönginn fyrir þáverandi forseta John F. Kennedy. 

Þetta er líklega einhver frægasta flík 20. aldarinnar en raunveruleikastjarnan Kim Kardashian fékk að klæðast kjólnum á Met Gala-hátíðinni 2022 og var Mackie ekki par hrifinn af þeirri ákvörðun. 

Marilyn Monroe söng afmælissönginn fyrir John F. Kennedy árið 1962 í kjól frá Bob Mackie. Er um að ræða einhvern frægasta kjól sögunnar. Getty/Bettmann

Hann vann náið með stórstjörnum sem hafa jafnan verið þekktar fyrir einstaklega glæsilegan klæðaburð, eins og söng- og leikkonan Cher. Hennar þekktustu flíkur eru úr hans smiðju, þar á meðal svart, glitrandi og óviðjafnanlegt sett sem hún klæddist á Óskarnum. 

Cher á Óskarnum 1986 í sögulegum fötum frá Bob Mackie. Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Þá hannaði Mackie búninga fyrir leiksýningar og kvikmyndir og gerði Barbie dúkkur heimsins að tískudrottningum í samstarfi sínu við Mattel. 

Andlát Hollywood Tíska og hönnun


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