Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. september 2026 21:40 Brown hefur oft talað um það að vilja stóra fjölskyldu. Getty Millie Bobby Brown, sem er þekktust fyrir leik sinn í Stranger Things, og eiginmaður hennar Jake Bongiovi, hafa ættleitt annað barn. Þau eiga fyrir litla stúlku. People greinir frá en Brown birti órætt myndskeið á Instagram fyrir skömmu þar sem hún og Bongiovi sjást leiða tvö lamadýr frá myndavélinni, hún með barn í fanginu og hann með barnaburðarpoka fastan á sér. View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) Brown, sem er 22 ára gömul, er þekkust fyrir að fara með hlutverk Eleven í þáttunum Stranger Things og fyrir Enola Holmes-kvikmyndirnar. Hún og Bongiovi, 24 ára sonur tónlistarmannsins Jon Bon Jovi og fyrirsæta, urðu vinir árið 2021 þegar hún var sautján ára og hann nítján ára. Þau trúlofuðu sig árið 2023 og gengu í hjónaband ári síðar. Í ágúst 2025 greindi Brown frá því að þau hefðu ættleitt litla stúlku með færslu á Instagram og óskaði sömuleiðis eftir því að fá svigrúm til að takast á við nýtt verkefni. Fjölskyldan er búsett á búgarði í Georgíu-ríki og hafa foreldrarnir haldið börnunum tveimur alveg úr sviðsljósinu. Enn hefur ekki verið greint frá nöfnum barnanna en hafa aðdáendur þeirra lagt fram nokkrar tilgátur. Brown hefur sagt ítrekað í viðtölum að hana hafi alltaf dreymt um að verða móðir og eiga stóra fjölskyldu. Hins vegar hafi hún aldrei, jafnvel þegar hún lék með dúkkur sem barn, getað ímyndað sér að verða ólétt. Þrátt fyrir það sé stefnan að ganga sjálf með barn einn daginn. Barnalán Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Millie Bobby Brown í hóp Íslandsvina Stranger Things-stjarnan Millie Bobby Brown birtir mynd tekna í Reykjavík í nýrri Instagram færslu. Af því má ráða að hún sé komin í hóp fjölmargra Íslandsvina úr röðum fræga fólksins. 20. júlí 2025 15:18 Millie Bobby og Bon Jovi yngri í hnapphelduna Millie Bobby Brown og Jake Bongiovi eru gengin í það heilaga. Þetta staðfestir faðir Jake, söngvarinn og goðsögnin Jon Bon Jovi. 29. maí 2024 13:31 Millie Bobby Brown og sonur Bon Jovi orðin hjón Breska leikkonan Millie Bobby Brown og bandaríska fyrirsætan Jake Bongiovi giftu sig við leynilega athöfn síðustu helgi. Parið hefur verið saman í tvö ár og trúlofuðu sig fyrir rúmu ári. 25. maí 2024 21:13 Mest lesið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Karl Th. Birgisson er látinn Lífið Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Lífið „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Tónlist Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni Lífið Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Lífið samstarf Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð Tónlist „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ Tónlist Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Lífið Fleiri fréttir Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Sjá meira