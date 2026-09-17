Lífið

Barna­stjarnan orðin tveggja barna móðir

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Brown hefur oft talað um það að vilja stóra fjölskyldu.
Brown hefur oft talað um það að vilja stóra fjölskyldu. Getty

Millie Bobby Brown, sem er þekktust fyrir leik sinn í Stranger Things, og eiginmaður hennar Jake Bongiovi, hafa ættleitt annað barn. Þau eiga fyrir litla stúlku.

People greinir frá en Brown birti órætt myndskeið á Instagram fyrir skömmu þar sem hún og Bongiovi sjást leiða tvö lamadýr frá myndavélinni, hún með barn í fanginu og hann með barnaburðarpoka fastan á sér. 

Brown, sem er 22 ára gömul, er þekkust fyrir að fara með hlutverk Eleven í þáttunum Stranger Things og fyrir Enola Holmes-kvikmyndirnar. Hún og Bongiovi, 24 ára sonur tónlistarmannsins Jon Bon Jovi og fyrirsæta, urðu vinir árið 2021 þegar hún var sautján ára og hann nítján ára. 

Þau trúlofuðu sig árið 2023 og gengu í hjónaband ári síðar. Í ágúst 2025 greindi Brown frá því að þau hefðu ættleitt litla stúlku með færslu á Instagram og óskaði sömuleiðis eftir því að fá svigrúm til að takast á við nýtt verkefni.

Fjölskyldan er búsett á búgarði í Georgíu-ríki og hafa foreldrarnir haldið börnunum tveimur alveg úr sviðsljósinu. Enn hefur ekki verið greint frá nöfnum barnanna en hafa aðdáendur þeirra lagt fram nokkrar tilgátur.

Brown hefur sagt ítrekað í viðtölum að hana hafi alltaf dreymt um að verða móðir og eiga stóra fjölskyldu. Hins vegar hafi hún aldrei, jafnvel þegar hún lék með dúkkur sem barn, getað ímyndað sér að verða ólétt. Þrátt fyrir það sé stefnan að ganga sjálf með barn einn daginn.

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