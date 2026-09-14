Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 14. september 2026 11:02 Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul segist nú lifa skírlífi. Araya Doheny/Getty Images Raunveruleikastjarnan og mormóna-mamman Taylor Frankie Paul hefur verið mikið á milli tannanna hjá fólki undanfarin ár. Eftir ásakanir um heimilsofbeldi og framhjáhald samhliða mikilli athygli á skjánum segist hún nú reyna að halda sig til hlés og að hún sé einhleyp og lifi skírlífi. Taylor skaust upp á stjörnuhimininn í raunveruleikaþáttunum Secret Lives of Mormon Wives og var svo valin til að vera Bachelorette í vinsælli samnefndri stefnumótaseríu, þar sem hópur karlmanna heppast um hjarta einhleyprar konu sem endar vanalega á trúlofun. Eftir tökur á umræddum þáttum var hinsvegar ákveðið að sýna þá ekki í sjónvarpi þar sem óhugnanlegt myndband af Taylor Frankie Paul fór sem eldur um sinu á Internetinu. Þar sést hún meðal annars kasta stól í þáverandi unnusta sinn Dakota Mortensen en þau áttu í gríðarlega stormasömu sambandi og hafa ásakað hvort annað um ofbeldi. Í lokaþætti Bachelorette trúlofaðist Taylor þátttakanda að nafni Doug Mason en sambandið endist ekki lengi eftir að hún viðurkenndi að hafa haldið fram hjá honum með Dakota. View this post on Instagram A post shared by Taylor Paul (@taylorfrankiepaul) Taylor segist nú hafa verið í mikilli sjálfsvinnu og sé hægt og rólega að rísa aftur upp eftir miklar áskoranir. „Ég hef haldið mig heima og verið einhleyp og lifað skírlífi. Enginn mun hafa aðgang að mér aftur nema hann sé mín manneskja og það er loforð sem ég hef gefið sjálfri mér,“ skrifaði Taylor á Instagram-síðu sína um helgina og bætir við að hún sé að taka lítil skref í rétta átt. Hollywood Ástin og lífið Bíó og sjónvarp Mest lesið Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Lífið 50+: Svefnherbergisskilnaður Áskorun Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Lífið Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Lífið Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Lífið „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Lífið Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Lífið Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lífið Lady Gaga orðin mamma Lífið Presturinn sem hataði kristinfræði Lífið Fleiri fréttir Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Sjá meira