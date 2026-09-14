Lífið

Heldur sig til hlés og lifir skír­lífi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul segist nú lifa skírlífi.
Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul segist nú lifa skírlífi. Araya Doheny/Getty Images

Raunveruleikastjarnan og mormóna-mamman Taylor Frankie Paul hefur verið mikið á milli tannanna hjá fólki undanfarin ár. Eftir ásakanir um heimilsofbeldi og framhjáhald samhliða mikilli athygli á skjánum segist hún nú reyna að halda sig til hlés og að hún sé einhleyp og lifi skírlífi.

Taylor skaust upp á stjörnuhimininn í raunveruleikaþáttunum Secret Lives of Mormon Wives og var svo valin til að vera Bachelorette í vinsælli samnefndri stefnumótaseríu, þar sem hópur karlmanna heppast um hjarta einhleyprar konu sem endar vanalega á trúlofun. 

Eftir tökur á umræddum þáttum var hinsvegar ákveðið að sýna þá ekki í sjónvarpi þar sem óhugnanlegt myndband af Taylor Frankie Paul fór sem eldur um sinu á Internetinu. Þar sést hún meðal annars kasta stól í þáverandi unnusta sinn Dakota Mortensen en þau áttu í gríðarlega stormasömu sambandi og hafa ásakað hvort annað um ofbeldi. 

Í lokaþætti Bachelorette trúlofaðist Taylor þátttakanda að nafni Doug Mason en sambandið endist ekki lengi eftir að hún viðurkenndi að hafa haldið fram hjá honum með Dakota. 

Taylor segist nú hafa verið í mikilli sjálfsvinnu og sé hægt og rólega að rísa aftur upp eftir miklar áskoranir. 

„Ég hef haldið mig heima og verið einhleyp og lifað skírlífi. Enginn mun hafa aðgang að mér aftur nema hann sé mín manneskja og það er loforð sem ég hef gefið sjálfri mér,“ skrifaði Taylor á Instagram-síðu sína um helgina og bætir við að hún sé að taka lítil skref í rétta átt. 

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