Tónlistarmaðurinn Ed Sheeran hefur tjáð sig eftir að Macklemore var meinað að halda áfram að hita upp á tónleikaferðalagi hans. Hvernig rapparinn miðlaði skilaboðunum sínum hafi skipt sköpum. Annar tónlistarmaður hefur afboðað komu sína sem upphitunaratriði á tónleikaferðalaginu.
„Ég er harmi slegin yfir átökunum milli Ísraels og Palestínu. Þjáningarnar og sársaukinn sem báðir aðilar valda eru mannlegur harmleikur. Það eru of mörg stríð í heiminum sem valda ómældum sársauka og ekkert þeirra ætti að líðast,“ hefst samfélagsmiðlafærsla Sheeran á sem hann birti fyrr í dag.
Það vakti töluverða athygli þegar tilkynnt var að bandaríski rapparinn Macklemore fengi ekki að hita upp fyrir fleiri tónleika hjá Sheeran. Ástæðan voru ummæli um frjálsa Palestínu sem hann lét falla á sviði fyrr í þessum mánuði en þau fóru fyrir brjóstið á eigendum leikvanga.
Rapparinn tjáði sig síðar um atvikið og segir að Sheeran hafi verið beittur þrýstingi af Roberti Kraft og öðrum bandarískum leikvangaeigendum. Pólitísku hlutleysi Sheerans hafi verið ögrað.
„Ed var í skítastöðu. Hann vissi það. Hans ópólitísku stöðu var ögrað á hátt sem hafði aldrei áður gerst. Hann sagði mér að orðin „frjáls Palestína“ og myndir af palestínska fánanum væru skaðleg í augum margra sem hann hefði talað við. Ég sagði honum að ef þessi orð væru skaðlegri en tugir þúsunda palestínskra barna sem hefðu verið drepnir af Ísraelum þá væri grundvallaraftenging milli þessa fólks og mín,“ var meðal þess sem Macklemore sagði í færslu á samfélagsmiðlum.
Nú hefur Ed Sheeran sjálfur tjáð sig með álíka færslu á samfélagsmiðlum og við hana skrifaði hann að það væri mikilvægt að setja fram ákveðnar staðreyndir.
„Macklemore bað um að fá að koma með mér á tónleikaferðalag á síðasta ári og ég samþykkti það, því ég virði hann sem listamann. Eins og með allar mínar upphitunarhljómsveitir samþykkti ég að hann myndi spila lagalista að eigin vali,“ segir Sheeran.
Hins vegar eftir tónleikana í New Jersey höfðu eigendur leikvanganna samband og sögðust ætla að aflýsa tónleikunum ef Macklemore kæmi með til að hita upp.
„Mér var tilkynnt að þessi afstaða byggðist á því hvernig Macklemore kom hluta af boðskap sínum á framfæri á meðan á flutningi hans stóð, frekar en á öllu sem sagt var. Ég ræddi lengi við tónleikastaðina alla vikuna til að reyna að brúa bilið. Einn þessara aðila var Robert Kraft. Ég tók einnig þátt í beinum viðræðum við tónleikahaldara ásamt aðgerðarsinnum beggja vegna til að reyna að finna sameiginlega lausn fyrir alla, en ákvörðun tónleikastaðanna og tónleikahaldarans var endanleg.“
Í sinni færslu sakaði Macklemore Kraft um að hafa gefið Sheeran afarkosti og safnað saman öðrum leikvangaeigendum.
Sheeran firrir sig næst ábyrgð að hluta og segir það hafa verið ákvörðun tónleikahaldarans að fjarlægja Macklemore af dagskránni.
„Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum sem höfðu gert áætlanir, né myndi ég yfirgefa starfslið tónleikaferðalagsins og aðrar upphitunarhljómsveitir og tónlistarmenn sem treysta á mig fyrir vinnu og til að sjá fyrir sér,“ segir Sheeran.
View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)
A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)
Hann segist þá alltaf hafa nýtt sinn vettvang til þess að leiða saman fólk af öllum uppruna og það muni aldrei breytast. Þá hafi hann sínar persónulegu skoðanir á átökunum í Ísrael og Palestínu þrátt fyrir að kjósa að tjá sig ekki um þau opinberlega.
„Það er ástæða fyrir því að ég nota ekki faglegan vettvang minn fyrir stjórnmál – áhorfendur mínir eru meðal annars ungt fólk, oft börn, af öllum uppruna. Þeir sem koma á tónleikana mína búast ekki við pólitískum umræðuvettvangi.“
Þrátt fyrir að kjósa að tjá sig ekki sjálfur segist Sheeran virða vilja Macklemore til að berjast fyrir því sem hann trúir á. Hins vegar sé hægt að fara margar mismunandi leiðir að lokamarkmiðinu sem sé friður.
„Ég kýs að nota frægð mína og vettvang til að vera griðastaður og skjól, til að viðhalda samræðum og halda umræðum opnum, ekki lokuðum. Ef við einbeitum okkur aðeins að því að hrópa hæst mun ekkert nokkurn tíma breytast. Það eru mismunandi leiðir til að vera talsmaður breytinga,“ segir hann.
„Ég hef eytt þessari viku í að reyna að brúa bil, finna lausn og því miður tókst mér það ekki. Ég veit hver ég er, bæði sem manneskja og sem listamaður, og þeir sem þekkja hjarta mitt þekkja líka gildin mín.“
Tónlistarmaðurinn Arron Rowe átti að taka við Macklemore og hita upp fyrir Sheeran á tónleikunum hans 19. september. Rowe hefur áður hitað upp fyrir stórsöngvarann en hefur nú hætt við vegna málsins.
„Þetta er ekki léttvæg ákvörðun. Ed hefur verið vinur minn og breytt lífi mínu, ég gæti aldrei þakkað honum nægilega fyrir það,“ skrifar Rowe.
View this post on Instagram A post shared by aaron rowe (@aaronrowe__)
A post shared by aaron rowe (@aaronrowe__)
„En sem Írar þekkjum við allt of vel til þjóðarmorða, þvingaðs hungurs og ofbeldisfulls hernáms. Ég get ekki staðið hjá og leyft milljarðamæringum að nota valdastöðu sína til að þagga niður í réttmætum röddum þeirra sem tala gegn þjóðarmorði Ísraelsmanna og vekja athygli á hrottalegum morðum á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfum mér ef ég héldi áfram eins og ekkert væri.“
Hann ætli því að vera trúr sjálfum sér og forfeðrum sínum sem stóðu gegn nýlendustefnu og börðust fyrir frelsi Íra.