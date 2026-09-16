Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður

Lena Dunham, rithöfundur, leikkona og höfundur sjónvarpsþáttanna Girls, eignaðist dóttur með eiginmanni sínum, Luis Felber, með hjálp staðgöngumóður í sumar. Dunham hefur verið opinská um glímu sína við endómetríósu og fór í legnám til að losna við króníska verki sem fylgja sjúkdómnum.
Dunham greindi frá tíðindunum í skoðanagrein í tímaritinu Vogue í dag og með greininni birtist mynd af hjónunum með dóttur sinni og hundi. Dunham skrifar í greininni um fæðingu dótturinnar og aðdragandann að henni.
„Þrettán dögum eftir settan dag, andspænis sólmyrkva og loftsteinaregni, kunngerði hún komu sína. Ég sat á sjúkrarúmi milli fótanna á konu sem ég þekkti ekki ári fyrr og beið eftir að sjá bregða fyrir þessari manneskju sem ég hafði beðið með einhvers konar þolinmæði en líka alls engri,“ skrifar Dunham um dóttur sína.
Fæðingardagur dótturinnar kemur ekki fram í greininni en almyrkvi á sólu varð 12. ágúst síðastliðinn og sama dag var lofsteinadrífa Persíta sem er árlegt fyrirbæri.
Dunham og Felber kynntust vorið 2021 og giftu sig um haustið eftir sjö mánaða samband. Dunham hefur í gegnum tíðina verið opinská um heilsu sína og hvernig hún hefur haft áhrift á barneignaráætlanir hennar.
Dunham gaf fyrr á árinu út æviminningarnar Famesick þar sem hún skrifaði um glímu sína við endómetríósu og hvernig hún hefði beðið lækna um legnám vegna gríðarlegs sársaukans sem fylgir sjúkdómnum. Dunham sagði frá aðgerðinni sem hún fór og ákvörðuninni að baki henni í sjónvarpsþættinum Today í vor.
„Það er áhugavert því þetta er rammað inn eins og valkostur sem þú velur þér en ef þú ert sárkvalin allan sólarhringinn þá er þetta í rauninni ekki valkostur því það getur enginn lifað svona,“ sagði Dunham í viðtalinu. „Og það sem brýtur í mér hjartað er að það eru svo margt fólk sem lifir svona því fresturinn eftir greiningu á endómetríósu er að meðaltali tíu ár.“
Hún hefði alltaf séð það fyrir sér að verða móðir þannig að aðgerðinni hefði fylgt mikil sorg.
„Á þessu augnabliki vó sársaukinn svo þungt að ég lagði þær hugsanir til hliðar. Það var einungis eftir aðgerðina sem ég fann fyrir því hvað hefði skeð. Sumt fólk dreymir ekki um að verða mæður en ég hafði gert og það var stór hluti af minni sjálfsmynd að ég ætlaði að verða það einn daginn,“ sagði hún.
Hún hefur reglulega talað um þrá sína eftir því að stækka fjölskyldu sína og sagði sumarið 2025 að hún og Felber væru stödd í því ferli. Nú rúmu ári síðar eru þau orðin foreldrar í fyrsta sinn.
Lena Dunham er hætt með kærastanum.