Lífið

Vala Matt kom heljarinnar bú­slóð fyrir í sex­tíu fer­metra í­búð

Stefán Árni Pálsson skrifar
Fjölmiðlakonan og arkitektinn Vala Matt kom sér sérstaklega vel fyrir á Ásvallagötunni en færði sig síðar út á Seltjarnarnes þar sem hún býr í dag í mikilli útsýnisíbúð. Sjá má báðar eignirnar á Sýn+.
Fjölmiðlakonan og arkitektinn Vala Matt kom sér sérstaklega vel fyrir á Ásvallagötunni en færði sig síðar út á Seltjarnarnes þar sem hún býr í dag í mikilli útsýnisíbúð. Sjá má báðar eignirnar á Sýn+. vísir/stefán

Sindri Sindrason leit við hjá sjónvarpskonunni góðkunnu Völu Matt í fyrsta þættinum af fimmtándu þáttaröðinni af Heimsókn í vikunni en þættirnir verða aðeins aðgengilegir í heild sinni á streymisveitunni Sýn+.

Þá bjó Vala á Ásvallagötunni í 60 fermetra íbúð en þá má með sanni segja að hún hafi hugað að hverjum millimetra í eigninni. 

Með alls konar trixum kom Vala fyrir öllu sem hún þarf og má segja að eldhúsið sé eins og í einbýlishúsi. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti ef Heimsókn.

Klippa: Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð
Heimsókn Hús og heimili Vala Matt


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.