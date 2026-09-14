Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stefán Árni Pálsson skrifar 14. september 2026 10:03 Fjölmiðlakonan og arkitektinn Vala Matt kom sér sérstaklega vel fyrir á Ásvallagötunni en færði sig síðar út á Seltjarnarnes þar sem hún býr í dag í mikilli útsýnisíbúð. Sjá má báðar eignirnar á Sýn+. vísir/stefán Sindri Sindrason leit við hjá sjónvarpskonunni góðkunnu Völu Matt í fyrsta þættinum af fimmtándu þáttaröðinni af Heimsókn í vikunni en þættirnir verða aðeins aðgengilegir í heild sinni á streymisveitunni Sýn+. Þá bjó Vala á Ásvallagötunni í 60 fermetra íbúð en þá má með sanni segja að hún hafi hugað að hverjum millimetra í eigninni. Með alls konar trixum kom Vala fyrir öllu sem hún þarf og má segja að eldhúsið sé eins og í einbýlishúsi. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti ef Heimsókn. Klippa: Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Heimsókn Hús og heimili Vala Matt Mest lesið Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Lífið 50+: Svefnherbergisskilnaður Áskorun Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Lífið „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Lífið Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Lífið Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lífið Lady Gaga orðin mamma Lífið Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Lífið Presturinn sem hataði kristinfræði Lífið Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Lífið Fleiri fréttir Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Sjá meira