Haustið fer vel af stað hjá stjörnum landsins og liðin vika einkenndist af tímamótum og gellustælum. Poppstjarnan Bríet er á leið til Danmerkur, áhrifavaldurinn Fanney Dóra hannaði sitt eigið bikiní og tók stórt skref erlendis, Binni Glee segist aldrei hafa litið betur út og bakarinn Linda Ben fór í sjóðheita skvísuferð.
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Hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir birti strandarmyndir frá Miami og virtist njóta sín vel á þeim.
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Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba sat fyrir í nýrri herferð hjá nærfatarisanum Adore Me.
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Bakarinn og áhrifavaldurinn Linda Ben fór í vinkonuferð til Kaupmannahafnar og skellti sér á tónleika stúlknasveitarinnar Pussycat Dolls sem eru með endurkomu um þessar mundir.
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Tónlistarkonan Tinna Óðinsdóttir skein skært í appelsínugulum kjól á grísku eyjunni Santorini um helgina.
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Poppstjarnan Bríet Isis er á leið til Danmerkur þar sem hún mun halda tvenna tónleika, í Kaupmannahöfn og Árósum.
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Súperstjarnan og tónlistarundrið Laufey Lín rokkaði í Rio og hélt vel heppnaða tónleika þar. Hún var að klára langt tónleikaferðalag og er búin að selja upp í stórar tónleikahallir víða um heim á undanförnum mánuðum.
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Rísandi samfélagsmiðlastjarnan Unnur Borg birti myndasyrpu af sér og kisunni sinni Batman sem er búinn að vera týndur.
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Markaðsfræðingurinn Hafdís Sól Björnsdóttir fagnaði 25 ára afmæli sínu og fékk fallegan blómvönd.
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Útvarpskonan Jóhanna Helga Jensdóttir skellti sér út á lífið í hvítum og krúttlegum blúndukjól.
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Athafnamaðurinn og gusumeistarinn Sólon Welding og Ásgerður Diljá markaðsstjóri Aurum fóru í rómantíska ferð til Parísar og birtu myndir af sér með glitrandi Eiffel-turninum.
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Tónlistarkonan Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska, tróð upp á Októberfest um helgina og segist vilja hafa „slime“ áhrif á samfélagið.
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Áhrifavaldurinn Fanney Dóra skellti sér í sólríkt frí og fór í fyrsta sinn í bikiní í útlöndum. Það var bikiní sem hún sjálf hannaði.
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TikTok stjarnan Embla Wigum fór í partý á lúxus-hótelinu The Mandrake Hotel í London og bað um miðnætur-martini.
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Raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Brynjar Steinn Gylfason, jafnan þekktur sem Binni Glee, fagnaði 27 ára afmæli sínu 8. september síðastliðinn. Hann átti fjörugt kvöld og segist aldrei hafa litið betur út.
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Skemmtikrafturinn, sjónvarpsstjarnan og áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir sem landsmenn þekkja vel sem Guggu í gúmmíbát brosti á Instagram á fallegu kvöldi í Kaupmannahöfn.
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Áhrifavaldurinn Rósa Kristín var sömuleiðis í Kaupmannahöfn sem hún segir sinn uppáhalds stað.
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