Lífið

Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í út­löndum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Liðin vika var fjörug hjá stjörnum landsins.
Liðin vika var fjörug hjá stjörnum landsins. Instagram

Haustið fer vel af stað hjá stjörnum landsins og liðin vika einkenndist af tímamótum og gellustælum. Poppstjarnan Bríet er á leið til Danmerkur, áhrifavaldurinn Fanney Dóra hannaði sitt eigið bikiní og tók stórt skref erlendis, Binni Glee segist aldrei hafa litið betur út og bakarinn Linda Ben fór í sjóðheita skvísuferð. 

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Miami minningar

Hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir birti strandarmyndir frá Miami og virtist njóta sín vel á þeim.

Ný nærfataauglýsing

Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba sat fyrir í nýrri herferð hjá nærfatarisanum Adore Me. 

Linda Ben á Pussycat Dolls

Bakarinn og áhrifavaldurinn Linda Ben fór í vinkonuferð til Kaupmannahafnar og skellti sér á tónleika stúlknasveitarinnar Pussycat Dolls sem eru með endurkomu um þessar mundir. 

Santorini-skvís

Tónlistarkonan Tinna Óðinsdóttir skein skært í appelsínugulum kjól á grísku eyjunni Santorini um helgina.

Bríet heldur út

Poppstjarnan Bríet Isis er á leið til Danmerkur þar sem hún mun halda tvenna tónleika, í Kaupmannahöfn og Árósum.

Laufey rokkaði í Rio

Súperstjarnan og tónlistarundrið Laufey Lín rokkaði í Rio og hélt vel heppnaða tónleika þar. Hún var að klára langt tónleikaferðalag og er búin að selja upp í stórar tónleikahallir víða um heim á undanförnum mánuðum.

Útivistartíminn er búinn

Rísandi samfélagsmiðlastjarnan Unnur Borg birti myndasyrpu af sér og kisunni sinni Batman sem er búinn að vera týndur.

25 ára

Markaðsfræðingurinn Hafdís Sól Björnsdóttir fagnaði 25 ára afmæli sínu og fékk fallegan blómvönd.

Hvítar blúndur

Útvarpskonan Jóhanna Helga Jensdóttir skellti sér út á lífið í hvítum og krúttlegum blúndukjól.

Stjörnupar í París

Athafnamaðurinn og gusumeistarinn Sólon Welding og Ásgerður Diljá markaðsstjóri Aurum fóru í rómantíska ferð til Parísar og birtu myndir af sér með glitrandi Eiffel-turninum.

„Slime áhrif“

Tónlistarkonan Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska, tróð upp á Októberfest um helgina og segist vilja hafa „slime“ áhrif á samfélagið.

Í fyrsta skipti í bikiníi

Áhrifavaldurinn Fanney Dóra skellti sér í sólríkt frí og fór í fyrsta sinn í bikiní í útlöndum. Það var bikiní sem hún sjálf hannaði.

Miðnætur-Martini

TikTok stjarnan Embla Wigum fór í partý á lúxus-hótelinu The Mandrake Hotel í London og bað um miðnætur-martini.

„27 og aldrei litið betur út“

Raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Brynjar Steinn Gylfason, jafnan þekktur sem Binni Glee, fagnaði 27 ára afmæli sínu 8. september síðastliðinn. Hann átti fjörugt kvöld og segist aldrei hafa litið betur út.

Brosandi Gugga

Skemmtikrafturinn, sjónvarpsstjarnan og áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir sem landsmenn þekkja vel sem Guggu í gúmmíbát brosti á Instagram á fallegu kvöldi í Kaupmannahöfn.

Allir í Köben

Áhrifavaldurinn Rósa Kristín var sömuleiðis í Kaupmannahöfn sem hún segir sinn uppáhalds stað.

Stjörnulífið Tímamót Íslendingar erlendis Tónlist


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