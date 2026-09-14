Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 14. september 2026 14:31 Í seinni þætti Skuggavaldsins um Epstein-málið skoða prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann hvernig líf og dauði Jeffrey Epstein urðu að einni áhrifamestu samsæriskenningu samtímans. AP/Kynferðisbrotamannaskrá New York Fá mál hafa sameinað Bandaríkjamenn betur þvert á pólitískar skoðanir en sú afstaða að ekki séu öll kurl komin til grafar varðandi líf og dauða Jeffrey Epstein. Skömmu eftir að hann fannst látinn í fangaklefa í New York árið 2019 fæddist setningin „Epstein drap sig ekki“. Hún ferðaðist hratt frá netheimum inn í bandarísk stjórnmál og sprakk loks af fullum þunga í Hvíta húsinu. Í seinni þætti Skuggavaldsins um Epstein-málið skoða prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann hvernig líf hans og dauði urðu að einni áhrifamestu samsæriskenningu samtímans, þar á meðal njósnakenningar tengdar CIA, Mossad og Rússlandi, og hvernig málið olli hreinum klofningi innan MAGA-hreyfingarinnar. Órólegir MAGA-meðlimir Stór hluti stuðningsmanna Trumps var sannfærður um að yfirvöld fælu mikilvægar upplýsingar. Trump gaf ítrekað í skyn að fleiri gögn kæmu í ljós og lofaði í kosningabaráttunni 2024 að gera Epstein-skjölin opinber. Málið tók óvænta stefnu þegar Trump settist aftur í Hvíta húsið. Stuðningsmenn hans þrýstu á birtingu svokallaðs viðskiptamannalista, en dómsmálaráðuneytið sendi frá sér minnisblað þar sem því var haldið fram að litlu viðbótarefni væri til að dreifa. Þetta skapaði mikla ókyrrð og breyttust átökin úr því að vera milli stjórnmálaflokka í harðvítug innanflokksátök meðal Repúblikana sumarið 2025. Að lokum fór þó svo að þrýstingurinn varð of mikill til að hægt væri að líta fram hjá honum. Eftir margra mánaða átök innan Repúblikanaflokksins náðu stuðningsmenn birtingar skjalanna nægum stuðningi á Bandaríkjaþingi til að knýja málið í gegn. Trump skipti þá um tón, lýsti yfir stuðningi við birtinguna og undirritaði síðar lög sem áttu að tryggja að frekari gögn yrðu gerð opinber. Ný skjöl en fá afgerandi svör Hulda og Eiríkur fara yfir birtingu Epstein-skjalanna í þætti Skuggavaldsins. Em þrátt fyrir þúsundir blaðsíðna af gögnum sitja margir eftir með fleiri spurningar en svör, því hvorki hefur tekist að sanna vinsælustu samsæriskenningarnar né hrekja þær. Nýtt, óstaðfest bréf sem kom fram í allt öðru sakamáli, ásamt ítarlegri rannsókn New York Times frá því í sumar, hafa aftur vakið spurningar um það sem gerðist í fangelsinu á síðustu vikum Epsteinsi. Þótt opinber niðurstaða sé enn að hann hafi svipt sig lífi, brást fangelsiskerfið á nær öllum stigum: fangaverðir sinntu ekki eftirliti, skráningar voru falsaðar og upptökumyndavélar voru óvirkar. Enn að skapa nýjar fréttir Málið heldur áfram að framleiða fréttir. Í sumar fannst franski módelumboðsmaðurinn Daniel Siad látinn, en nafn hans kemur næstum tvö þúsund sinnum fyrir í skjölunum. Hann er annar maðurinn úr tengslaneti Epsteins sem deyr skyndilega, en árið 2022 fannst Jean-Luc Brunel hengdur í fangaklefa í Frakklandi. Á sama tíma tapaði Ghislaine Maxwell enn einni tilraun sinni til að fá sakfellingu sinni hnekkt. Kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að Epstein-málið heldur áfram að lifa. Í hvert sinn sem sagt er að sögunni sé lokið birtast ný skjöl, ný nöfn eða nýjar spurningar sem kalla á svör. Þáttur Skuggavaldsins um samsæriskenningarnar í kringum Jeffrey Epstein og stöðu málsins sjö árum síðar er nú aðgengilegur á Tal.is og öllum helstu hlaðvarpsveitum. 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