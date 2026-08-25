Ísak Bergmann Jóhannesson tileinkaði unnustu sinni bæði mörkin eftir að hafa forðað Köln frá hneyksli í 2-1 sigri á 3. deildarliði Würzburger Kickers í þýsku bikarkeppninni. Hann fékk mikið hrós frá þjálfara sínum eftir leik.
Óhætt er að segja að hinn 23 ára gamli Ísak byrji nýtt tímabil með Köln af krafti. Hann var nokkuð aftarlega á miðjunni í fyrri hálfleik gegn Würzburger en þegar liðið var 1-0 undir í hálfleik fékk hann að fara framar og þakkaði fyrir sig með tveimur mörkum.
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A post shared by Ísak Bergmann Jóhannesson (@isak.bergmann.johannesson)
Það seinna, sigurmarkið, var skot í stöng og inn eins og sjá má hér að neðan eða í hápunktum leiksins með því að smella hér.
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A post shared by 1. FC Köln (@fckoeln)
Mörkunum fagnaði Ísak með því að mynda A með fingrunum, fyrir unnustu sína Agnesi Perlu Sigurðardóttur sem hann trúlofaðist í sumar.
„Það var klárlega svolítil heppni í fyrra markinu en seinna markið skoraði hann með snilldarhætti,“ sagði René Wagner, þjálfari Kölnar, ánægður með Ísak eftir leik.
„Ég er ánægður með að hann sé að fóta sig betur í hlutverkinu fram og aftur á miðjunni. Hann býr yfir einstaklega breiðu bili hæfileika,“ sagði Wagner.
Fyrsti deildarleikur Kölnar á nýrri leiktíð er við Hoffenheim á heimavelli á laugardaginn.