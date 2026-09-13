Orri og félagar steinlágu fyrir Atletico Madrid Andri Broddason skrifar 13. september 2026 18:30 Atletico Madrid skoruðu fyrsta markið seint en það fylgdu tvö önnur mörk í kjölfarið. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images Real Sociedad tók á móti Atletico Madrid í fimmtu umferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Fyrsta markið var lengi að koma en þegar ísinn brotnaði flæddi mörkunum. Orri Snær Óskarsson var ekki í byrjunarliðinu í dag en leikurinn var heldur tíðindalítill til að byrja með. Leikurinn var jafn en hvorugt liðið kom sér í færi og lítil ógn var á hvoru markinu. Á 80. mínútu kom Orri Snær inn á en þá færðist líf í leikinn. Atletico Madrid blés þá í blússandi sókn og fékk liðið víti eftir að boltinn fór í höndina á Job Ochieng inni í sínum eigin vítateig. Alejandro Grimaldo fór á punktinn og skoraði örugglega úr vítinu. Staðan átti bara eftir að versna fyrir Real Sociedad því tíu mínútum eftir fyrsta markið tvöfaldaði Atletico Madrid forystuna. Jonathan David skoraði þá með góðu skoti eftir sendingu frá Grimaldo. Í uppbótartíma var Real Sociedad að leita að sárabótamarki en það kom í bakið á liðinu þegar Atletico Madrid vann boltann og keyrði hratt upp völlinn. Þar fékk Giuliano Simone gott færi sem hann nýtti og innsiglaði 3-0 sigur Atletico Madrid á útivelli. Real Sociedad er í tólfta sæti deildarinnar með sjö stig þegar liðið er búið að spila sex leiki. Flest önnur lið eru bara búin að spila fimm og sum aðeins fjóra leiki og því er staðan ekki frábær fyrir Orra Snæ og félaga. Spænski boltinn Íslendingar erlendis