Fótbolti

Enn með fullt hús og spilað 46 leiki án taps

Valur Páll Eiríksson skrifar
Glódís Perla og stöllur unnu sterkan útisigur og þurftu að hafa fyrir honum.
Glódís Perla og stöllur unnu sterkan útisigur og þurftu að hafa fyrir honum. Getty/Martin Rickett

Glódís Perla Viggósdóttir spilaði að venju allan leikinn í hjarta varnar Bayern Munchen sem vann torsóttan 3-2 útisigur á Bayer Leverkusen í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Bayern er með fullt hús eftir fjóra leiki.

Um var að ræða fjórða leik Bayern á leiktíðinni en liðið var með fullt hús eftir örugga sigra á Union Berlín, Mainz og Freiburg fyrir strembinn leik við Bayer Leverkusen á útivelli. Leverkusen var með sex stig eftir tvo sigra og eitt tap fyrir Wolfsburg.

Heimakonur byrjuðu betur og leiddu 1-0 í hálfleik eftir mark pólska kantmannsins Paulinu Tomasiak eftir rúmlega hálftíma leik.

Bayern var meira með boltann en Leverkusen ógnaði með skyndisóknum. Bayern tókst að jafna snemma í síðari hálfleik þökk sé skallamarki kanadíska miðvarðarins Vanessu Giles í kjölfar hornspyrnu.

Strax í næstu sókn tapaði Bayern hins vegar boltanum á slæmum stað og minna en mínútu eftir jöfnunarmarkið hafði Tomasiak komið Leverkusen aftur fyrir með frábæru skoti upp í þaknetið sem Glódísi Perlu tókst ekki að komast fyrir.

Spænski framherjinn Edna Imade jafnaði öðru sinni fyrir Bayern þegar hún var ein og óvölduð á teignum og skallaði boltann í netið af markteig á 68. mínútu.

Á 88. mínútu átti Bayern frábæra sókn þar sem boltinn gekk hratt á milli manna áður en hann hafnaði hjá Alöru Sehitler sem átti gott vinstri fótar skot í stöng og inn til að tryggja Bayern 3-2 sigur.

Bayern er því áfram með fullt hús stiga, 12 stig eftir fjóra leiki, jafnt Wolfsburg á toppi deildarinnar.

Um var þá að ræða 46. leik Bayern í röð án taps í þýsku úrvalsdeildinni en liðið hefur ekki tapað deildarleik síðan 12. október 2024.

Þýski boltinn

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