Enn með fullt hús og spilað 46 leiki án taps

Glódís Perla Viggósdóttir spilaði að venju allan leikinn í hjarta varnar Bayern Munchen sem vann torsóttan 3-2 útisigur á Bayer Leverkusen í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Bayern er með fullt hús eftir fjóra leiki.
Um var að ræða fjórða leik Bayern á leiktíðinni en liðið var með fullt hús eftir örugga sigra á Union Berlín, Mainz og Freiburg fyrir strembinn leik við Bayer Leverkusen á útivelli. Leverkusen var með sex stig eftir tvo sigra og eitt tap fyrir Wolfsburg.
Heimakonur byrjuðu betur og leiddu 1-0 í hálfleik eftir mark pólska kantmannsins Paulinu Tomasiak eftir rúmlega hálftíma leik.
Bayern var meira með boltann en Leverkusen ógnaði með skyndisóknum. Bayern tókst að jafna snemma í síðari hálfleik þökk sé skallamarki kanadíska miðvarðarins Vanessu Giles í kjölfar hornspyrnu.
Strax í næstu sókn tapaði Bayern hins vegar boltanum á slæmum stað og minna en mínútu eftir jöfnunarmarkið hafði Tomasiak komið Leverkusen aftur fyrir með frábæru skoti upp í þaknetið sem Glódísi Perlu tókst ekki að komast fyrir.
Spænski framherjinn Edna Imade jafnaði öðru sinni fyrir Bayern þegar hún var ein og óvölduð á teignum og skallaði boltann í netið af markteig á 68. mínútu.
Á 88. mínútu átti Bayern frábæra sókn þar sem boltinn gekk hratt á milli manna áður en hann hafnaði hjá Alöru Sehitler sem átti gott vinstri fótar skot í stöng og inn til að tryggja Bayern 3-2 sigur.
Bayern er því áfram með fullt hús stiga, 12 stig eftir fjóra leiki, jafnt Wolfsburg á toppi deildarinnar.
Um var þá að ræða 46. leik Bayern í röð án taps í þýsku úrvalsdeildinni en liðið hefur ekki tapað deildarleik síðan 12. október 2024.