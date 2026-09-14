Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“

Róbert Frosti Þorkelsson, leikmaður GAIS í Svíþjóð, upplifði mikið sjokk er hann meiddist illa á æfingu með liði sínu. Hann vissi um leið að eitthvað alvarlegt hefði átt sér stað.
„Þetta er náttúrulega mikið sjokk. Þegar þetta gerist þá vill maður ekki alveg trúa þessu,“ segir Róbert Frosti í samtali við Vísi en hann sleit krossband á æfingu með GAIS. „Þeir gerðu eitthvað próf þarna á mér og læknarnir sögðu að þeir héldu að þetta væri krossbandið. Sögðu að það væri 95 prósent líkur á því. Maður hélt enn þá í vonina með þessi 5 prósent en svo kemur náttúrulega í ljós að þetta er að sjálfsögðu krossbandið. Þetta er erfitt og ég held ég sé ekki alveg búinn að átta mig á þessu. Ég er að fara í pressu á hafsent. Ætla að fara í stefnubreytingu og festist bara í grasinu og hnéð. Það kemur bara slinkur á fótinn, heyrist hátt brak og maður varð alveg hræddur.“
Hvernig voru viðbrögðin bara þegar þetta gerist? Hvað upplifirðu, hverju finnurðu fyrir? Varstu til að mynda strax viss um að þetta væri alvarlegt?
„Þegar maður heyrir brakið og festist svona. Þá veit maður alveg stöðuna. Það stoppa allir, sjúkraþjálfararnir byrja að hlaupatil manns. Maður veit í rauninni alveg strax að þetta sé eitthvað alvarlegt en maður bara vonar að þetta sé ekki það versta.“
Róbert Frosti er á leið í aðgerð og ljóst að framundan er langt endurhæfingarferli.
„Við erum að bíða eftir að bólgan hjaðni. Það getur tekið tvær vikur eða meira jafnvel. Aðgerð framundan og síðan byrjar bara endurhæfingin almennilega eftir það. Ég í rauninni veit ekki alveg hver tímaramminn er á þessu. Sagt níu til tólf mánuðir en ég held það sé mikilvægt í þessu að fara ekkert of snemma af stað. Taka sér meiri tíma í þetta heldur en að ýta á eitthvað. Ég bara vona að allt gangi sem best og það verði ekki mikið af einhverjum hnökrum á leiðinni.“
Það er gott fólk í kringum leikmanninn unga sem greip hann.
„Ég er að fá skilaboð úr öllum áttum. Það er frábært og ég er mjög þakklátur fyrir fólkið sem ég er með hérna og fólkið mitt heima. Svo þekki ég fullt af fólki sem hefur lent í þessu sama, jafnvel tvisvar og þrisvar. Ég er með fullt af góðu fólki í kringum mig og get alltaf fengið hjálp. Er þakklátur fyrir það.“
Tímapunkturinn hvað svona meiðsli varðar er aldrei góður. Þau koma hins vegar á tímapunkti fyrir Róbert Frosta þar sem hann var orðinn fastamaður í liði GAIS eftir erfitt fyrsta tímabil í atvinnumennsku. Á yfirstandandi tímabili hefur hann byrjað nær alla leiki GAIS og skorað fjögur mörk.
„Þetta var búið að vera frábært tímabil fyrir mig og svona skemmtilegasta tímabilið mitt líka. Það er ömurlegt að það séu tíu leikir eftir, ég á svona góðu skriði. Leiðinlegt að þetta sé búið núna en það er kannski engin betri tímasetning en önnur þegar um svona ræðir.“
„Ég upplifði krefjandi tímabil í fyrra. Ég spilaði ekki neitt í rauninni og ætlaði mér sæti í liðinu á þessu tímabili. Ætlaði bara að sýna að ég sé með þetta. Ég er búinn að spila fullt á þessu tímabili og þá gerist þetta. Mikið svekkelsi sem því fylgir að vera búinn að vinna sig inn í liðið og lenda svo í þesus. En ég gæti ekki beðið um betra umhverfi til að vera í núna þegar að ég geng í gegnum þetta.“
Auðvitað er þetta þannig séð nýskeð og allt það en nærðu á þessum tímapunkti einhvern veginn að einblína á jákvæða punkta?
„Já, ég held það. Núna er ég meira að reyna að horfa í það jákvæða, reyna halda í jákvæðnina. Það munu koma góðir dagar og slæmir í þessu. Til að mynda þegar maður sér þessa stóru leiki, þarf að mæta á þá og vera uppi í stúku. Ég hugsa að það verði alveg erfitt. En á sama tíma minnir það mann á af hverju maður er að koma til baka. Þetta er erfitt en samt svo ógeðslega gaman þegar þetta er gaman. Maður fer bara í gegnum erfiðleikana.“