Fótbolti

Magnaður Malen og Inter kom til baka

Valur Páll Eiríksson skrifar
Donyell Malen heldur áfram að raða inn fyrir Roma.
Donyell Malen heldur áfram að raða inn fyrir Roma. Getty

Inter Milan kom til bara gegn Udinese á San Siro í Mílanó í kvöld og vann 5-3 sigur. Roma vann einnig sinn leik sem þýðir að Inter og Roma deila toppsæti deildarinnar fyrir leik þeirra næstu helgi.

Ekki fór það vel af stað hjá Inter í kvöld þar sem liðið var lent 2-0 undir eftir rúman stundarfjórðung vegna marka James Abankwah og Jurgen Ekkelenkamp fyrir Udinese.

Carlos Augusto minnkaði muninn á 26. mínútu og Niccolo Barella jafnaði eftir stoðsendingu Marcusar Thuram á 35. mínútu.

Staðan var 2-2 í hléi en Thuram skoraði sjálfur á 57. mínútu þriðja mark Inter og það fjórða setti ungi framherjinn Francesco Pio Esposito tíu mínútum síðar.

Þriðji framherjinn skoraði fyrir Inter á 79. mínútu en þar var á ferðinni Fílbeinstrendingurinn Ange-Yoan Bonny. Senegalski framherjinn Idrissa Gueye kom inn marki fyrir gestina í uppbótartíma og þar við sat.

Inter vann 5-3 og er áfram með fullt hús stiga eftir fjóra leiki.

Magnaður Malen

Fyrr í kvöld vann Roma góðan 2-0 útisigur á Torino. Ótrúlegt gengi Donyell Malen heldur áfram en hann skoraði fyrra mark Roma í leiknum, hans sjötta í fjórum deildarleikjum á leiktíðinni.

Hann hefur alls skorað 20 mörk í 22 deildarleikjum fyrir liðið eftir að hafa komið frá Aston Villa í janúar.

Ungi miðjumaðurinn Niccolo Pisilli skoraði síðara mark Roma í leiknum.

Roma er með fullt hús á toppi deildarinnar líkt og Inter en liðin mætast í toppslag um komandi helgi.

Mörk frá Jacobo Ramón og Kaiki tryggðu Como þá 2-1 sigur á Parma en Como er jafnt Lazio með 10 stig eftir fjóra leiki, tveimur frá toppliðunum tveimur.

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