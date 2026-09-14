Magnaður Malen og Inter kom til baka Valur Páll Eiríksson skrifar 14. september 2026 20:38 Donyell Malen heldur áfram að raða inn fyrir Roma. Getty Inter Milan kom til bara gegn Udinese á San Siro í Mílanó í kvöld og vann 5-3 sigur. Roma vann einnig sinn leik sem þýðir að Inter og Roma deila toppsæti deildarinnar fyrir leik þeirra næstu helgi. Ekki fór það vel af stað hjá Inter í kvöld þar sem liðið var lent 2-0 undir eftir rúman stundarfjórðung vegna marka James Abankwah og Jurgen Ekkelenkamp fyrir Udinese. Carlos Augusto minnkaði muninn á 26. mínútu og Niccolo Barella jafnaði eftir stoðsendingu Marcusar Thuram á 35. mínútu. Staðan var 2-2 í hléi en Thuram skoraði sjálfur á 57. mínútu þriðja mark Inter og það fjórða setti ungi framherjinn Francesco Pio Esposito tíu mínútum síðar. Þriðji framherjinn skoraði fyrir Inter á 79. mínútu en þar var á ferðinni Fílbeinstrendingurinn Ange-Yoan Bonny. Senegalski framherjinn Idrissa Gueye kom inn marki fyrir gestina í uppbótartíma og þar við sat. Inter vann 5-3 og er áfram með fullt hús stiga eftir fjóra leiki. Magnaður Malen Fyrr í kvöld vann Roma góðan 2-0 útisigur á Torino. Ótrúlegt gengi Donyell Malen heldur áfram en hann skoraði fyrra mark Roma í leiknum, hans sjötta í fjórum deildarleikjum á leiktíðinni. Hann hefur alls skorað 20 mörk í 22 deildarleikjum fyrir liðið eftir að hafa komið frá Aston Villa í janúar. Ungi miðjumaðurinn Niccolo Pisilli skoraði síðara mark Roma í leiknum. Roma er með fullt hús á toppi deildarinnar líkt og Inter en liðin mætast í toppslag um komandi helgi. Mörk frá Jacobo Ramón og Kaiki tryggðu Como þá 2-1 sigur á Parma en Como er jafnt Lazio með 10 stig eftir fjóra leiki, tveimur frá toppliðunum tveimur. Ítalski boltinn Mest lesið Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Missti eins árs gamlan son sinn Handbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Íslenski boltinn Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ Fótbolti Elín Klara slær í gegn og uppfyllir brátt draum sinn Handbolti Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Leedsarar léku sér að Newcastle Enski boltinn „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Leedsarar léku sér að Newcastle Magnaður Malen og Inter kom til baka VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Stefnir í spennandi toppbaráttu Íslendinganna Enn með fullt hús og spilað 46 leiki án taps Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Fámáll um orðrómana Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ „Markið hefði ekki átt að standa“ „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Orri og félagar steinlágu fyrir Atletico Madrid Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ Sjá meira