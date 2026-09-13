Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Andri Broddason skrifar 13. september 2026 23:16 Cristiano Ronaldo hefur heiðrað minningu samlanda síns Diogo Jota. Buda Mendes/Getty Images Áhorfendur á leik Al-Hilal og Al-Taawoun í sádi-arabísku úrvalsdeildinni í fótbolta kölluðu nafn Diogo Jota á Ruben Neves. Cristiano Ronaldo var ekki sáttur með hegðun stuðningsmannanna og vill að þeir fari í lífstíðarbann. Á síðasta ári lést Diogo Jota í bílslysi en hann var leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hann og Ruben Neves voru nánir vinir enda frá sama landi ásamt því að þeir spiluðu fyrir Wolves á sama tíma. Þegar Neves fékk boltann í leik Al-Taawoun og Al-Hilal á laugardaginn heyrðist í áhorfendum kalla nafn Jota. Cristiano Ronaldo var ekki sáttur með hegðun stuðningsmannanna og skrifaði á bað til deildarinnar á samfélagsmiðlum að gera eitthvað í málinu. View this post on Instagram A post shared by LiveModeTV Portugal (@livemodetv.pt) „Þetta er ekki lengur fótbolti og það þurfa að vera sett mörk. Fólk sem hagar sér svona ætti aldrei að fá að mæta á völlinn aftur,“ skrifaði Ronaldo í athugasemdum við myndband sem sýndi frá verknaðinum. Neves spilar í treyju númer 21 með portúgalska landsliðinu til heiðurs Jota en það var tala Jota þegar hann lék fyrir portúgalska landsliðið. Ronaldo tengist einnig Jota þar sem hann er búinn að vera fyrirliði landsliðsins þar sem allir þrír spiluðu. Neves hélt haus þegar hann tók eftir að stuðningsmenn voru að hæðast að Jota og hann passaði sig að heiðra minningu vinar síns. Sádiarabíski boltinn Portúgal Mest lesið Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Íslenski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Fótbolti Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Enski boltinn Fleiri fréttir Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Orri og félagar steinlágu fyrir Atletico Madrid Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna „Þurfum að nýta yfirburðina betur“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína „Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“ Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Mark tekið af Hákoni í góðum sigri sem kemur Lille á toppinn Brighton valtaði yfir nýliðana Júlíus sem klettur á miðjunni í mikilvægum sigri Þróttarar brutu bikarinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs „Munum líklega svekkja okkur í dag og svo heldur lífið áfram“ Sjá meira