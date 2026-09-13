Fótbolti

Ronaldo segir að stuðnings­mennirnir eigi að fá lífstíðarbann

Andri Broddason skrifar
Cristiano Ronaldo hefur heiðrað minningu samlanda síns Diogo Jota.
Cristiano Ronaldo hefur heiðrað minningu samlanda síns Diogo Jota. Buda Mendes/Getty Images

Áhorfendur á leik Al-Hilal og Al-Taawoun í sádi-arabísku úrvalsdeildinni í fótbolta kölluðu nafn Diogo Jota á Ruben Neves. Cristiano Ronaldo var ekki sáttur með hegðun stuðningsmannanna og vill að þeir fari í lífstíðarbann.

Á síðasta ári lést Diogo Jota í bílslysi en hann var leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hann og Ruben Neves voru nánir vinir enda frá sama landi ásamt því að þeir spiluðu fyrir Wolves á sama tíma.

Þegar Neves fékk boltann í leik Al-Taawoun og Al-Hilal á laugardaginn heyrðist í áhorfendum kalla nafn Jota. Cristiano Ronaldo var ekki sáttur með hegðun stuðningsmannanna og skrifaði á bað til deildarinnar á samfélagsmiðlum að gera eitthvað í málinu.

„Þetta er ekki lengur fótbolti og það þurfa að vera sett mörk. Fólk sem hagar sér svona ætti aldrei að fá að mæta á völlinn aftur,“ skrifaði Ronaldo í athugasemdum við myndband sem sýndi frá verknaðinum.

Neves spilar í treyju númer 21 með portúgalska landsliðinu til heiðurs Jota en það var tala Jota þegar hann lék fyrir portúgalska landsliðið. Ronaldo tengist einnig Jota þar sem hann er búinn að vera fyrirliði landsliðsins þar sem allir þrír spiluðu.

Neves hélt haus þegar hann tók eftir að stuðningsmenn voru að hæðast að Jota og hann passaði sig að heiðra minningu vinar síns.

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