„Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ Sindri Sverrisson skrifar 14. september 2026 15:00 Dagný Brynjarsdóttir var leikmaður West Ham í fjögur og hálft ár eftir að hafa verið stuðningsmaður liðsins síðan í æsku. West Ham United „Þetta er bara ótrúlega mikill heiður, skemmtilegt og spennandi,“ segir Dagný Brynjarsdóttir sem á dögunum var gerð að sendiherra enska knattspyrnufélagsins West Ham, fyrst kvenna utan Engalnds. Dagný er aðeins önnur konan sem að West Ham fær til þess að gegna hlutverki sendiherra, á eftir Kate Longhurst. Hún hefur verið stuðningsmaður liðsins síðan hún var barn heima á Hellu og lék með liðinu árin 2021-2025, áður en hún varð ólétt að sínum þriðja syni sem fæddist 1. apríl síðastliðinn. „Ég vissi alltaf þegar ég fór frá Englandi að við myndum gera þetta einn daginn. Þegar ég sagði þeim að ég ætlaði ekki að spila fyrir þau áfram var ég ólétt og ekki ljóst hvað yrði næsta skref. Þá buðu þau mér vinnu í London en ég sagði við þau að næsta skref væri alltaf að flytja heim til Íslands, sérstaklega fyrir börnin auk þess sem maðurinn minn er með vinnu hérna á Íslandi. Og þá kom þessi möguleiki til tals,“ segir Dagný í samtali við Vísi. Klippa: Dagný stolt af sendiherrahlutverkinu Fjölskyldan er flutt á Selfoss, og Dagný þegar byrjuð að spila fótbolta að nýju, nú sem þriggja barna móðir. Hún er stolt af sínu nýja hlutverki sem sendiherra: „Það er fullt af körlum í þessu hjá West Ham en þetta hafði ekki verið gert kvennamegin þar til fyrrum liðsfélagi minn fékk þetta hlutverk fyrir hálfu ári. Það var svo verið að bíða eftir að ég væri búin að fæða og yrði tilbúin að gera þetta. Þetta er ógeðslega gaman, skemmtileg aukavinna og gaman að geta haldið tengingu við klúbbinn,“ segir Dagný sem eins og fyrr segir hefur alltaf stutt West Ham. „Það var alveg sérstakt að fara til liðsins sem maður hefur einhvern veginn haldið með alla ævi og kynnast einhvern veginn öllu dýpra. Elsti sonur minn er alinn upp þarna í fjögur og hálft ár, þannig að það er líka gaman hans vegna að fara reglulega í heimsókn til London og leyfa honum að sjá umhverfið og hitta vini sína,“ segir Dagný. Ýmis verkefni á könnu sendiherra En hvað gerir sendiherra West Ham? Í sinni fyrstu heimsókn mátti sjá Dagnýju ræða við yngri leikmenn West Ham sem nú er komið með U21-lið kvenna auk aðalliðsins. „En svo getur þetta verið ýmislegt. Til dæmis eitthvað fyrir hjálparsamtökin þeirra, eitthvað karlamegin, með yngri akademíunum og fleira. West Ham er líka eina kvennaliðið sem ekki hefur enn spilað á karlavelli félagsins, London Stadium, og vonandi breytist það í vor. Þá grunar mig að ég myndi fljúga út og gera eitthvað í kringum þann leik.“ Dagný Brynjarsdóttir hóf störf sem sendiherra West Ham í síðasta mánuði og miðlaði meðal annars af reysnlu sinni til yngri leikmanna.West Ham United Greinilegt er að West Ham er ekki síður ánægt með Dagnýju en hún með félagið: „Já, þetta er bara gagnkvæm ást. Þetta kannski sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum. Ég er kannski ekki þekkt fyrir að sitja á skoðunum mínum og veit alveg að ég náði að gera margt gott fyrir klúbbinn og kvennaliðið. Longhurst er eins og ég, bara harðkjarna West Ham-stuðningsmaður, og er alin upp í London en mér finnst gaman að þau gefi mér líka traustið og trúna þar sem ég er útlendingur Það er mikill heiður að fá hlutverkið og mér fannst það spennandi bara um leið og þeir ræddu það við mig. Svo flutti maður til Íslands og vissi aldrei hvað yrði úr þessu því þá var ekkert svona byrjað kvennamegin. Þetta er bara ótrúlega mikill heiður, skemmtilegt og spennandi.“ Enski boltinn West Ham United Fótbolti Mest lesið Missti eins árs gamlan son sinn Handbolti Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Elín Klara slær í gegn og uppfyllir brátt draum sinn Handbolti Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ Fótbolti „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Fámáll um orðrómana Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ „Markið hefði ekki átt að standa“ „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Orri og félagar steinlágu fyrir Atletico Madrid Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna „Þurfum að nýta yfirburðina betur“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína „Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“ Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Sjá meira