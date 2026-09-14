Fótbolti

„Sýnir hvað þau eru þakk­lát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“

Sindri Sverrisson skrifar
Dagný Brynjarsdóttir var leikmaður West Ham í fjögur og hálft ár eftir að hafa verið stuðningsmaður liðsins síðan í æsku.
Dagný Brynjarsdóttir var leikmaður West Ham í fjögur og hálft ár eftir að hafa verið stuðningsmaður liðsins síðan í æsku. West Ham United

„Þetta er bara ótrúlega mikill heiður, skemmtilegt og spennandi,“ segir Dagný Brynjarsdóttir sem á dögunum var gerð að sendiherra enska knattspyrnufélagsins West Ham, fyrst kvenna utan Engalnds.

Dagný er aðeins önnur konan sem að West Ham fær til þess að gegna hlutverki sendiherra, á eftir Kate Longhurst. Hún hefur verið stuðningsmaður liðsins síðan hún var barn heima á Hellu og lék með liðinu árin 2021-2025, áður en hún varð ólétt að sínum þriðja syni sem fæddist 1. apríl síðastliðinn.

„Ég vissi alltaf þegar ég fór frá Englandi að við myndum gera þetta einn daginn. Þegar ég sagði þeim að ég ætlaði ekki að spila fyrir þau áfram var ég ólétt og ekki ljóst hvað yrði næsta skref. Þá buðu þau mér vinnu í London en ég sagði við þau að næsta skref væri alltaf að flytja heim til Íslands, sérstaklega fyrir börnin auk þess sem maðurinn minn er með vinnu hérna á Íslandi. Og þá kom þessi möguleiki til tals,“ segir Dagný í samtali við Vísi.

Klippa: Dagný stolt af sendiherrahlutverkinu

Fjölskyldan er flutt á Selfoss, og Dagný þegar byrjuð að spila fótbolta að nýju, nú sem þriggja barna móðir. Hún er stolt af sínu nýja hlutverki sem sendiherra:

„Það er fullt af körlum í þessu hjá West Ham en þetta hafði ekki verið gert kvennamegin þar til fyrrum liðsfélagi minn fékk þetta hlutverk fyrir hálfu ári. Það var svo verið að bíða eftir að ég væri búin að fæða og yrði tilbúin að gera þetta. Þetta er ógeðslega gaman, skemmtileg aukavinna og gaman að geta haldið tengingu við klúbbinn,“ segir Dagný sem eins og fyrr segir hefur alltaf stutt West Ham.

„Það var alveg sérstakt að fara til liðsins sem maður hefur einhvern veginn haldið með alla ævi og kynnast einhvern veginn öllu dýpra. Elsti sonur minn er alinn upp þarna í fjögur og hálft ár, þannig að það er líka gaman hans vegna að fara reglulega í heimsókn til London og leyfa honum að sjá umhverfið og hitta vini sína,“ segir Dagný.

Ýmis verkefni á könnu sendiherra

En hvað gerir sendiherra West Ham? Í sinni fyrstu heimsókn mátti sjá Dagnýju ræða við yngri leikmenn West Ham sem nú er komið með U21-lið kvenna auk aðalliðsins.

„En svo getur þetta verið ýmislegt. Til dæmis eitthvað fyrir hjálparsamtökin þeirra, eitthvað karlamegin, með yngri akademíunum og fleira. West Ham er líka eina kvennaliðið sem ekki hefur enn spilað á karlavelli félagsins, London Stadium, og vonandi breytist það í vor. Þá grunar mig að ég myndi fljúga út og gera eitthvað í kringum þann leik.“

Dagný Brynjarsdóttir hóf störf sem sendiherra West Ham í síðasta mánuði og miðlaði meðal annars af reysnlu sinni til yngri leikmanna.West Ham United

Greinilegt er að West Ham er ekki síður ánægt með Dagnýju en hún með félagið:

„Já, þetta er bara gagnkvæm ást. Þetta kannski sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum. Ég er kannski ekki þekkt fyrir að sitja á skoðunum mínum og veit alveg að ég náði að gera margt gott fyrir klúbbinn og kvennaliðið.

Longhurst er eins og ég, bara harðkjarna West Ham-stuðningsmaður, og er alin upp í London en mér finnst gaman að þau gefi mér líka traustið og trúna þar sem ég er útlendingur

Það er mikill heiður að fá hlutverkið og mér fannst það spennandi bara um leið og þeir ræddu það við mig. Svo flutti maður til Íslands og vissi aldrei hvað yrði úr þessu því þá var ekkert svona byrjað kvennamegin. Þetta er bara ótrúlega mikill heiður, skemmtilegt og spennandi.“

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