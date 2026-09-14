Elías Rafn Ólafsson stóð milli stanganna hjá Midtjylland sem vann 4-1 heimasigur á Bröndby í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Midtjylland hóf leik dagsins af krafti þar sem miðvörðurinn Rasmus Kristensen kom liðinu í forystu þegar innan við mínúta var liðin af leiknum.
Nígeríski framherjinn Stanley Iheanacho tvöfaldaði svo forystuna um miðjan fyrri hálfleik og staðan 2-0 í hléi.
Max Ejdum minnkaði muninn á 69. mínútu en aðeins sex mínútum síðar skoraði Iheanacho sitt annað mark til endurnýja tveggja marka forystu Midtjylland.
Magnus Jensen skoraði fjórða mark Midtjylland eftir hornspyrnu á 89. mínútu og skömmu síaðr fékk Bartosz Slisz í liði Bröndby að líta rautt spjald. Olti Hyseni virtist ná inn sárabótamarki fyrir Bröndby í uppbótartíma en VAR dæmdi það af á viðburðarríkum lokakafla leiksins.
Midtjylland vann leikinn 4-1 gegn Bröndby-liði sem kláraði leikinn með tíu menn.
Midtjylland er með 18 stig í öðru sæti deildarinnar eftir átta leiki, þremur stigum frá Viktori Daða Bjarkasyni og félögum í FCK, sem eru með 21 stig á toppnum. Nordsjælland er stigi frá Midtjylland, með 17 stig í þriðja sæti.
Bröndby er eftir tap dagsins með 13 stig í fimmta sætinu.