Landsliðsbakvörðurinn Guðný Árnadóttir eignaðist sína fyrstu dóttur 18. apríl en var engu að síður mætt út á völl í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær, í 2-0 útisigri Kristianstad gegn Djurgården.
Guðný var því minna en fimm mánuði að komast aftur út á fótboltavöllinn og ljóst að þrotlaus vinna hefur skilað sér. „Ég er búin að æfa stíft með liðinu síðastliðinn mánuð og núna er ég tilbúin,“ sagði Guðný við Kristianstadsbladet daginn fyrir leik.
Komið var fram á 73. mínútu í gær þegar Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfari Þróttar og Breiðabliks, skipti Guðnýju inná völlinn og var henni skiljanlega vel fagnað. Fagnaðarlætin héldu svo áfram eftir leik og þegar kom að því að velja mann leiksins, eða „KDFF-kónginn“, var það Guðný sem fékk kórónuna frá liðsfélögum sínum. Hún stillti sér svo upp á fagnaðarmyndum með hina fimm mánaða Hildi Mjöll Pétursdóttur í fanginu.
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Þessi skjóta endurkoma Guðnýjar þýðir að hún nær seinni hluta tímabilsins í sænsku úrvalsdeildinni en þar er Kristianstad nú í 4. sæti með 28 stig, fimm stigum á eftir næsta liði sem er Malmö.
Endurkoma hennar opnar einnig á þann möguleika að Guðný verði til taks í komandi landsleikjum við Króatíu 9. og 13. október, í fyrri umferð umspilsins um að koma Íslandi á HM í fyrsta sinn.
Það var Alice Egnér sem skoraði bæði mörk Kristianstad í gær, snemma í seinni hálfleik. Alexandra Jóhannsdóttir lék allan leikinn á miðju liðsins en Elísa Lana Sigurjónsdóttir var á varamannabekknum.