Savinho til Tottenham frá Manchester City

Brasilíski kantmaðurinn Savinho hefur verið keyptur frá Manchester City til Tottenham sem greiðir um 85 milljónir punda fyrir leikmannin og hefur nú eytt yfir 300 milljónum punda í nýja leikmenn milli tímabila.
Savinho er 22 ára gamall og var ekki í plönum Enzo Maresca, nýjum knattspyrnustjóra Manchester City og fljótlega er búist við því að Omar Marmoush, leikmaður City, muni einnig ganga í raðir Tottenham.
Tottenaham hefur lengi haft augastað á Savinho og reyndu meðal annars að fá hann á síðasta tímabili en um metsölu er að ræða fyrir Manchester City.
We are delighted to announce the signing of Sávio from Manchester City ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026
We are delighted to announce the signing of Sávio from Manchester City ✍️
Savinho gekk í raðir Manchester City sumarið 2024 frá Troyes á Frakklandi og kom við sögu í 84 leikjum með Manchester City, skoraði sjö mörk og gaf sextán stoðsendingar.
Hann er fjórði leikmaðurinn sem Tottenham kaupir á þessu tímabili. Áður hafði liðið keypt Jan Paul van Hecke frá Brighton, Mateus Fernandes frá West Ham og Sandro Tonali frá Newcastle United. Þá hafa fleiri leikmenn komið til félagsins á frjálsri sölu.
Eyðsla Tottenham er nú komin yfir þrjú hundruð milljóna punda múrinn en liðið fór ekki vel af stað í ensku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi og tapaði 3-0 fyrir Brentford á útivelli.