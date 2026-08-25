Oktavía Gunnarsdóttir spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik síðasta laugardag þegar hún kom inn á fyrir KR gegn FHL í Lengjudeild kvenna. Hún er nýorðin 14 ára gömul.
KR tók á móti FHL á laugardaginn þar sem FHL vann 2-0 sigur. Alexis Simone Wright skoraði bæði mörk FHL sem gerði það að verkum að KR missti af mikilvægum stigum í toppslag Lengjudeildarinnar.
Á 81. mínútu kom Oktavía Gunnarsdóttir inn á völlinn fyrir Valgerði Grímu Sigurjónsdóttur og fékk Oktavía að spila sínar fyrstu mínútur með meistaraflokki. Hún er nýorðin 14 ára og spilaði sem vinstri kantmaður í leiknum. Hún er með mikinn hraða og er efnilegur leikmaður.
Grótta situr á toppi Lengjudeildar kvenna og er nánast búið að tryggja sig upp í Bestu deild kvenna á næsta ári. Það er hins vegar mikil barátta um annað sæti deildarinnar þar sem Haukar eru í öðru sæti með 27 stig og KR, HK og Selfoss eru öll með 26 stig.
Hvert stig skiptir því máli í toppbaráttunni því aðeins tvö lið fara upp í Bestu deildina á næsta ári.