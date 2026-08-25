Íslenski boltinn

Kom inn á fyrir KR að­eins 14 ára

Andri Broddason skrifar
Oktavía Gunnarsdóttir er aðeins 14 ára gömul.
Oktavía Gunnarsdóttir er aðeins 14 ára gömul. KR

Oktavía Gunnarsdóttir spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik síðasta laugardag þegar hún kom inn á fyrir KR gegn FHL í Lengjudeild kvenna. Hún er nýorðin 14 ára gömul.

KR tók á móti FHL á laugardaginn þar sem FHL vann 2-0 sigur. Alexis Simone Wright skoraði bæði mörk FHL sem gerði það að verkum að KR missti af mikilvægum stigum í toppslag Lengjudeildarinnar.

Á 81. mínútu kom Oktavía Gunnarsdóttir inn á völlinn fyrir Valgerði Grímu Sigurjónsdóttur og fékk Oktavía að spila sínar fyrstu mínútur með meistaraflokki. Hún er nýorðin 14 ára og spilaði sem vinstri kantmaður í leiknum. Hún er með mikinn hraða og er efnilegur leikmaður.

Grótta situr á toppi Lengjudeildar kvenna og er nánast búið að tryggja sig upp í Bestu deild kvenna á næsta ári. Það er hins vegar mikil barátta um annað sæti deildarinnar þar sem Haukar eru í öðru sæti með 27 stig og KR, HK og Selfoss eru öll með 26 stig.

Hvert stig skiptir því máli í toppbaráttunni því aðeins tvö lið fara upp í Bestu deildina á næsta ári.

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