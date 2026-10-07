Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Sindri Sverrisson skrifar 7. október 2026 15:01 Það gæti reynst Íslandi dýrkeypt að hafa bara náð í tvö stig í leikjunum við Eistland. vísir/Anton Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er efst í sínum riðli í C-deild Þjóðadeildarinnar, eftir fjóra leiki af sex. Jafnteflin gegn Eistlandi gætu hins vegar reynst dýrkeypt í baráttunni um sæti á EM 2028 og taldar eru minna en þriðjungslíkur á að Ísland verði með á mótinu sem fram fer í Englandi, Wales, Skotlandi og Írlandi. Með því að vinna sinn riðil í C-deildinni kemst Ísland upp í B-deild Þjóðadeildarinnar fyrir næstu leiktíð. En keppnin hefur líka áhrif á næsta stórmót, EM, og það er kannski það sem er mikilvægara í hugum margra. Fótboltatölfræðiveitan Football Meets Data metur núna líkur Íslands á að komast á EM 2028 sem 29%. Alls komast 24 þjóðir inn á mótið og eru tvö sæti frátekin fyrir gestgjafana fjóra ef á þarf að halda. 📊 To qualify for 🇪🇺 EURO 2028 (as of 7 Oct): 99.9% 🇪🇸 Spain 99.9% 🏴 England 99.5% 🇫🇷 France 99.2% 🇵🇹 Portugal 97% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 96% 🇧🇪 Belgium 94% 🇮🇹 Italy 93% 🇮🇪 Ireland 93% 🏴 Wales 93% 🏴 Scotland (📉 -2%) 93% 🇩🇪 Germany 91% 🇳🇴 Norway 89% 🇩🇰 Denmark 88% 🇭🇷 Croatia (📉 -1%) 84% 🇬🇷 Greece 83% 🇦🇹 Austria 72% 🇸🇪 Sweden 67% 🇹🇷 Türkiye 60% 🇭🇺 Hungary 54% 🇸🇮 Slovenia (📈 +12%) 51% 🇷🇸 Serbia 50% ☘️ Northern Ireland 48% 🇧🇦 BiH -- 47% 🇽🇰 Kosovo 47% 🇸🇰 Slovakia (📈 +3%) 47% 🇺🇦 Ukraine 46% 🇨🇿 Czechia (📉 -1%) 37% 🇵🇱 Poland 29% 🇮🇸 Iceland 27% 🇬🇪 Georgia 25% 🇮🇱 Israel 25% 🇦🇱 Albania (📈 +1%) 15% 🇷🇴 Romania 15% 🇲🇪 Montenegro 13% 🇲🇰 North Macedonia 12% 🇧🇾 Belarus (📈 +4%) 10% 🇫🇮 Finland (📉 -6%) 3% 🇧🇬 Bulgaria (📈 +1%) 3% 🇪🇪 Estonia 2% 🇫🇴 Faroe Islands 1% 🇨🇾 Cyprus 1% 🇱🇺 Luxembourg (📉 -1%) 1% 🇰🇿 Kazakhstan 1% 🇦🇲 Armenia 1% 🇦🇿 Azerbaijan 1% 🇲🇹 Malta 0.4% 🇲🇩 Moldova 0.3% 🇱🇹 Lithuania 0.1% 🇱🇻 Latvia 0.01% 🇬🇮 Gibraltar 👉 Full team-level projections and scenarios for EURO 2028 available in our Simulator— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026 Undankeppni EM fer fram á næsta ári og verður dregið í riðla í desember. Með því að vinna sinn riðil í C-deild Þjóðadeildarinnar tryggir Ísland sér sæti í 3. styrkleikaflokki í drættinum sem gæti reynst dýrmætt fyrir undankeppnina. Í henni verður svo spilað í 12 riðlum, með 4-5 liðum, og komast sigurliðin 12 inn á EM auk 8 af bestu liðunum í 2. sæti. Hin 4 liðin sem lenda í 2. sæti fara í umspil og í það umspil bætast á bilinu 4-9 lið úr Þjóðadeildinni (það veltur á árangri gestgjafanna eins og útskýrt verður nánar hér að neðan). Ef Ísland kemst ekki beint á EM þá er ljóst að liðið vill vera í þessum hópi. Ísland núna fyrir neðan hin toppliðin í C-deild En hvernig fengi Ísland þá eitt af þessum sætum í EM-umspilið, ef á þyrfti að halda eftir að liðið næði ekki 1. eða 2. sæti síns riðils í undankeppninni á næsta ári? Liðin sem vinna sinn riðil í Þjóðadeildinni eiga sem sagt möguleika á að komast „bakdyramegin“ inn á Evrópumótið í gegnum umspil í mars 2028, rétt fyrir mótið. Þau munu ekki þurfa þennan möguleika ef þau komast beint á EM í gegnum undankeppnina en það munu samtals 20 lið gera. Sigurlið riðla í A- og B-deildum Þjóðadeildarinnar nú í haust, samtals 8 lið, verða alltaf á undan Íslandi í goggunarröðinni fyrir bakdyraleiðina en Ísland, takist liðinu að vinna sinn riðil, færist svo framar með hverju liði sem kemst á EM í gegnum undankeppnina á næsta ári. Eins og staðan er núna er Ísland hins vegar líka fyrir aftan hin þrjú toppliðin í C-deildinni í þessari goggunarröð. Svartfjallaland og Slóvakía eru með 10 stig hvort og Albanía 9 en Ísland aðeins með 8 stig fyrir síðustu tvær umferðirnar í nóvember. Alls má því segja að núna séu 11 lið (4 úr A-deild, 4 úr B-deild, 3 úr C-deild) fyrir framan Ísland í „bakdyraleiðarröðinni“ en alveg ljóst að einhver þeirra og sennilega meirihlutinn munu detta út því þau komast beint á EM. Það veikir hins vegar stöðu Íslands mikið í þessum efnum ef liðið endar með slakasta árangur sigurliða í C-deildinni. Íslandi veitir sennilega ekkert af því að vinna Lúxemborg og Búlgaríu aftur í nóvember.Getty/Alex Nicodim Þrjár útgáfur af umspilinu mögulegar og því mismörg sæti í boði Það sem flækir málin mikið er að vegna frátekinna sæta fyrir gestgjafa er ekki ljóst hvort það verða 4, 5, 6, 8 eða 9 sigurlið riðla í Þjóðadeildinni sem komast með þessum hætti í EM-umspilið. Ef það verða bara 4 lið er því ljóst að staða Íslands er núna ansi viðkvæm í þessum efnum en hún væri líklega ágæt ef 8 eða 9 sigurlið riðla í Þjóðadeildinni enda á að fá sæti í umspilinu. Þrjár mögulegar útfærslur á umspilinu koma til greina, eftir því hve margir gestgjafanna fjögurra komast beint á EM í gegnum undankeppnina. Munum að tvö sæti eru frátekin fyrir gestgjafa ef á þarf að halda og ef 3-4 gestgjafar komast ekki á EM í gegnum undankeppnina fá stigahæstu gestgjafarnir fráteknu sætin. A) Ef gestgjafarnir þurfa að nota bæði fráteknu sætin fara 8 lið í umspil um síðustu 2 lausu sætin á EM. Þar af verða 4, 5 eða 6 sigurlið úr Þjóðadeildinni, eftir því hvort 0, 1 eða 2 gestgjafar fara í umspilið með því að lenda í 2. sæti í undankeppninni. B) Ef gestgjafarnir nýta bara annað af fráteknu sætunum fara 12 lið í umspil um síðustu 3 lausu sætin á EM. Þar af vera 8 eða 9 sigurlið úr Þjóðadeildinni, eftir því hvort gestgjafi fer í umspilið með því að lenda í 2. sæti í undankeppninni. C) Ef gestgjafarnir þurfa ekki nein af fráteknu sætunum fara 8 lið í umspil um síðustu 4 lausu sætin á EM. Þar af verða 4 sigurlið úr Þjóðadeildinni. Eins og sjá má er því ómögulegt að svara því nákvæmlega hvaða árangur myndi duga til að Ísland væri öruggt um bakdyraleið inn í EM-umspilið en ljóst að hvert stig gæti skipt máli í leikjunum við Búlgaríu og Lúxemborg í nóvember. Svo væri auðvitað best að komast bara beint inn á EM í gegnum undankeppnina og þurfa ekkert umspil. 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