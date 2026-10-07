Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Sindri Sverrisson skrifar 7. október 2026 10:32 Cole Campbell í sínum fyrsta A-landsleik fyrir Bandaríkin. Liðið vann Kanada 1-0 í vináttulandsleik. Getty/Omar Vega Fótboltamaðurinn ungi Cole Campbell fékk draum sinn uppfylltan í nótt þegar hann spilaði í fyrsta sinn með bandaríska A-landsliðinu í fótbolta í 1-0 sigri gegn Kanada á Allianz Field í Minnesota. Campbell er fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum en á íslenska móður, fótboltakonuna fyrrverandi Rakel Björk Ögmundsdóttur, og heimsótti Ísland reglulega. Hann náði svo að spila fyrir FH og Breiðablik hér á landi áður en hann hélt í atvinnumennsku til Þýskalands aðeins sextán ára gamall, til stórliðs Dortmund. Campbell hefur líkt og mamma sín klæðst íslensku landsliðstreyjunni því hann á að baki sjö leiki og tvö mörk fyrir yngri landslið Íslands. Hann kaus svo að spila frekar fyrir Bandaríkin og hefur nú leikið sinn fyrsta A-landsleik. Leikurinn við Kanada var að vísu bara vináttulandsleikur og samkvæmt reglum FIFA gæti Campbell enn snúist hugur og spilað fyrir Ísland en hann hefur sjálfur sagst kjósa frekar Bandaríkin og viðbrögðin eftir leik undirstrikuðu það. The First Cap for Cole Campbell! ☝️ https://t.co/pFGgf7Ldh7— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 7, 2026 „Það er draumur að rætast. Algjörlega stórkostleg tilfinning að spila fyrsta leik fyrir mitt land. Takk allir fyrir stuðninginn. Þetta hefur verið alveg stórkostlegt,“ sagði Campbell á samfélagsmiðlum bandaríska landsliðsins. Í ágúst sagði hann í viðtali: „Ég hef þegar ákveðið að skipta yfir til Bandaríkjanna. Það eru margar ólíkar ástæður fyrir því en framtíð mín er með Bandaríkjunum. Að því sögðu þá eru engir bakþankar. Þetta er ritað í stein.“ Samkvæmt einkunnagjöf ESPN var Campbell varfærinn í leiknum í nótt en skilaði nokkrum sendingum á þeim tíma sem Mauricio Pochettino skammtaði honum en Campbell lék tæpan hálftíma. 20-year-old Cole Campbell is all smiles with Mauricio Pochettino ahead of making his USMNT debut 🥹 What it means ❤️ https://t.co/afy1p1hiVa— USMNT Only (@usmntonly) October 7, 2026 Goal.com segir að Campbell hefði eflaust verið búinn að spila fyrr í þessari landsleikjatörn en að minni háttar meiðsli hefðu komið í veg fyrir það. Miðillinn sagði hann ekki hafa náð að sýna sömu takta og í upphafi leiktíðar með Elversberg í Þýskalandi, þar sem hann hefur þegar skorað eitt deildarmark í fjórum leikjum, en að mikilvægast væri að hann væri núna búinn að þreyta frumraun sína fyrir landsliðið. Justin Ellis skoraði sigurmark Bandaríkjanna í nótt á 29. mínútu. Fótbolti Mest lesið Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Íslenski boltinn Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Fótbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Fimmtán leikmenn meiddir: Er lengra landsleikjahlé betra eða verra? Sport Fleiri fréttir Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Sjá meira