Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Sindri Sverrisson skrifar 7. október 2026 10:00 Strákarnir okkar gátu fagnað vel í Þórshöfn í gær. Sýn Sport Ungu strákarnir okkar í U21-landsliðinu í fótbolta skoruðu tvö frábær mörk í Færeyjum í gær og tryggðu sig inn í umspilið um sæti í lokakeppni EM. Nú er ljóst hvaða lið gæti beðið Íslands í umspilinu. Ísland vann 2-0 og sigurinn dugði Íslandi til að ná 2. sæti síns riðils á kostnað Sviss sem steinlá gegn Frakklandi á sama tíma, 7-1. Mörkin úr sigri Íslands og fögnuð íslensku strákanna í Þórshöfn má sjá hér að neðan. Benoný Breki Andrésson skoraði fyrra markið með skalla eftir stórkostlegan undirbúning Amin Cosic og seinna markið skoraði svo Daníel Tristan Guðjohnsen eftir aðra sókn fram vinstra megin og sendingu Daníels Freys Kristjánssonar. Klippa: Mörk Íslands og fögnuðurinn í Færeyjum Daníel Tristan skoraði því í öllum þremur leikjum U21-liðsins í þessum leikjaglugga, samtals fjögur mörk, gegn Færeyju, Sviss og Frakklandi. Hann endaði með sjö mörk í undankeppninni. Tveggja leikja einvígi í nóvember Dregið verður í EM-umspilið á föstudagsmorgun en umspilið sjálft fer svo fram um miðjan næsta mánuð. Evrópumeistaramótið er svo í Albaníu og Serbíu næsta sumar. Liðunum átta í umspilinu verður ekki raðað í styrkleikaflokka svo Ísland gæti mætt hverju sem er af hinum liðunum sjö. Þau eru: Tékkland, Danmörk, Finnland, Grikkland, Holland, Írland og Tyrkland. Í umspilinu verður liðunum skipt í fjögur tveggja leikja einvígi og sigurvegari hvers einvígis kemst á EM. Tvisvar áður komist á mótið Liðin tólf sem eru komin með sæti á EM eru gestgjafarnir Albanía og Serbía, Belgía, Króatía, England, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Noregur, Pólland, Portúgal og Spánn. Íslenska U21-landsliðið hefur tvisvar sinnum komist í lokakeppni EM. Fyrst var það gullkynslóðin sem komst á EM 2011 og átti síðar eftir að koma A-landsliðinu á EM 2016 og HM 2018, og svo aftur árið 2021. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Íslenski boltinn Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Fótbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Fimmtán leikmenn meiddir: Er lengra landsleikjahlé betra eða verra? Sport Fleiri fréttir Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Sjá meira