Maður sem var handtekinn í Króatíu á miðvikudag í tengslum við skemmdarverkin á Nord Stream 1 gasleiðslunni, starfaði sem ráðgjafi við gerð Hollywood-myndar um málið.
Tökur á myndinni standa yfir í Króatíu.
Þýskir miðlar greindu í gær frá aðkomu Volodymyr Zhuravlev að myndinni Snake Island en með aðalhlutverk fara meðal annars Óskarsverðlaunahafarnir Sean Penn og Adrian Brody.
Málið þykir með nokkrum ólíkindum, þar sem lögregluyfirvöld í Þýskalandi hafa verið á eftir Zhuravlev í nokkurn tíma og honum tekist að komast undan í tvígang. Engar upplýsingar virðast liggja fyrir um aðdraganda handtökunnar í Króatíu.
Vísir hefur fjallað nokkuð ítarlega um skemmdarverkin, sem áttu sér stað árið 2022 en Zhuravlev er talinn hafa verið einn í sjö manna teymi sem fór ævintýralegan leiðangur til að sprengja gat á Nord Stream gasleiðslunum í Eystrasalti.
Bojan Pancevski, rannsóknarblaðamaður Wall Street Journal, segir í bókinni The Nord Stream Conspiracy: The Inside Story of the Explosions That Shook the World að yfirvöld í Úkraínu hafi vitað af fyrirætlunum hópsins.
Lögmenn Zhuravlev eru sagðir munu freista þess að koma í veg fyrir að skjólstæðingur þeirra verði framseldur til Þýskalands, þar sem hann á yfir höfði sér langan fangelsisdóm.
Leikstjóri Snake Island er Doug Liman, sem er einna þekktastur fyrir að hafa leikstýrt myndunum um Jason Bourne. Þá má geta þess að Penn hefur náin tengsl við Úkraínu; hann hefur verið ötull stuðningsmaður og þá leikstýrði hann heimildarmyndinni Superpower um Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta.