Erlendur karlmaður hefur verið dæmdur til sex mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir manndráp af gáleysi, með því að verða valdur að banaslysi á Suðurlandsvegi við Vík í júní. Aðstandendur hins látna krefja manninn um tæplega fimmtíu milljónir króna í skaða- og miskabætur.
Í dómi þess efnis, sem kveðinn var upp í gær, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir að hafa laugardaginn 20. júní síðastliðinn ekið austur Suðurlandsveg, við vegamót að Kerlingardalsvegi í Mýrdalshreppi, tekið þar vinstri beygju þegar hann hugðist aka inn á Kerlingardalsveg, án nægjanlegrar aðgæslu og varúðar og eigi fær um að stjórna bifreiðinni örugglega vegna svefnleysis, í veg fyrir bifhjól, sem ekið hafi verið úr gagnstæðri aksturstefnu, með þeim afleiðingum að bifhjólið skall framan á bifreiðinni og ökumaður bifhjólsins kastaðist af bifhjólinu, út fyrir veginn norðaustan við vegamótin.
Allt hafi það verið með þeim afleiðingum að ökumaður bifhjólsins lést nær samstundis á vettvangi af völdum alvarlegs brots í gegnum brjósthrygg og í sama mund slits á ósæðinni með kjölfarandi stórblæðingu inn í miðmætið og brjóstholið.
Þess hafi verið krafist að maðurinn yrði dæmdur til refsingar, greiðslu allssakarkostnaðar og til að sæta sviptingu ökuréttar. Þá hafi þrír aðstandendur hins látna krafið manninn um alls 47 milljónir króna í skaða- og miskabætur.
Maðurinn hafi játað brot sín skýlaust og gengist við bótaábyrgð vegna þeirra. Hann hafi þó mótmælt kröfum aðstandendanna sem of háum og því hafi sá hluti málsins verið klofinn frá sakamálinu og verið vísað til meðferðar í sérstöku einkamáli.
Refsing mannsins hafi verið hæfilega ákveðin sex mánaða fangelsisvist, skilorðsbundin til tveggja ára, og sex mánaða svipting ökuréttar. Þá greiði hann allan sakarkostnað, alls 3,5 milljónir króna.