Liverpool fær höfnun frá Brighton

Liverpool hefur fengið höfnun frá Brighton á 50 milljóna punda tilboði í gambíska kantmanninn Yankuba Minteh.
Minteh er 22 ára og hefur skorað tíu mörk og lagt upp níu til viðbótar í 73 leikjum fyrir Brighton. Hann leikur fyrst og fremst á hægri kantinum.
Brighton keypti Minteh frá Newcastle sumarið 2024 fyrir 30 milljónir punda. Hann er nú að jafna sig eftir meiðsli á fæti sem hann varð fyrir í æfingaleik gegn Roma fyrr í þessum mánuði.
Liverpool leitar nú af krafti að styrkingu á vængina eftir brotthvarf Mohamed Salah. Félagið mun halda áfram að kanna markaðinn og skoða nokkra möguleika áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Liverpool fékk Victor Muñoz frá Osasuna fyrr í sumar fyrir 34 milljónir punda. Hann getur leikið bæði á kantinum og sem miðherji.
Bradley Barcola hjá Paris Saint-Germain er áfram ofarlega á óskalista Liverpool. Enn sem komið er ber þó töluvert í milli þegar kemur að verðmati félaganna.
Barcola, sem er 23 ára og franskur landsliðsmaður, er sagður opinn fyrir því að ganga til liðs við Liverpool. PSG vill hins vegar fá um 145 milljónir punda fyrir leikmanninn en Liverpool væri frekar tilbúið að gera samning upp á nærri 100 milljónir punda.
Liverpool er því með Minteh sem einn af mögulegum kostum á kantinn, en 50 milljóna punda tilboðið dugði Brighton ekki til að hefja viðræður um sölu hans.