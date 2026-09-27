Innlent

Sex­tán ára ung­lingar sóttir í bæinn eftir af­skipti lög­reglu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögregluþjónar að störfum í miðbænum.
Lögregluþjónar að störfum í miðbænum. Vísir/Vilhelm

Skemmtistað í miðborg Reykjavíkur var lokað af lögreglu um tvöleytið í nótt vegna fjölda ungmenna sem höfðu safnast þar saman.

Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að lögreglu hefðu borist vísbendingar um að fjöldi fólks undir aldri væri á þessum tiltekna stað.

„Þegar lögregla kemur inn og fer að hafa afskipti af ungmennunum yfirgefa þau flest staðinn mjög fljótt,“ segir hann.

Sex ungmennum var komið í samband við foreldra sína sem komu að sækja þau.

Um allt að sextán ára unglinga hafi verið að ræða.

Lögreglumál Reykjavík

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